El Gobierno de Brasil prohíbe hacer apuestas online a quienes reciben un subsidio estatal destinado a las familias con menos recursos

Los detalles El juego se está convirtiendo en una auténtica epidemia en el país, y lo que más ha alarmado al Ejecutivo es que quienes más gastan son los que, en teoría, sobreviven con la conocida como 'Bolsa de Familia'.

En Brasil, el fútbol y la 'Bolsa de Familia' son pilares fundamentales. Este subsidio estatal, vital para cerca de 80 millones de personas, enfrenta un problema creciente: el uso de las ayudas en apuestas online. Según el profesor Breno Bringel, estas apuestas han capturado la imaginación de jóvenes y pobres, buscando movilidad económica. Con el fútbol como telón de fondo, el gasto en apuestas alcanza cifras alarmantes, como los 560 millones de dólares mencionados por Cassio Calvete. En respuesta, Lula ha implementado una ley que prohíbe a los beneficiarios de estas ayudas participar en apuestas, lo que genera un intenso debate político de cara a las próximas elecciones. Las ONG sugieren educar sobre el uso adecuado del dinero, mientras Lula tiene un año para abordar este desafío.

En Brasil, hay dos cosas sagradas: el fútbol y la 'Bolsa de Familia'. Si cada familia son de media cuatro miembros, unas 80 millones de personas en Brasil sobreviven con este subsidio estatal, casi una tercera parte de su población.

El problema es cuando el receptor de estas ayudas decide gastarse este dinero público en apuestas online. En este sentido, el profesor Breno Bringel señala que "las apuestas online han colonizado el imaginario del fútbol en Brasil, sobre todo, en jóvenes y pobres que buscan en ellas una ilusión de movilidad económica".

Con el tirón que tiene el fútbol en Brasil, esto no es algo nuevo, pero las cifras ya empiezan a ser alarmantes: "Se gastan 560 millones de dólares", señala Cassio Calvete, profesor de la Universidad Federal de Río Grande.

De ahí que Lula se haya sacado de la manga una nueva ley donde prohíbe a los beneficiarios de estas ayudas a meterse en estas famosas bets, o páginas de apuestas.

El gran problema de esta medida es cómo afectará a las elecciones del próximo año. El debate está en la calle, con algunos acusando a Lula de proteccionista, y otros de estigmatizar a los más pobres. Precisamente, esta es la población que históricamente vota por Lula.

Mientras, para las ONG de Brasil, lo mejor es enseñar a usar este dinero. Sea como sea lula tiene un año para enderezar esta epidemia de las apuestas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.