Conocido como la 'Bolsa de Familia'

El Gobierno de Brasil prohíbe hacer apuestas online a quienes reciben un subsidio estatal destinado a las familias con menos recursos

Los detalles El juego se está convirtiendo en una auténtica epidemia en el país, y lo que más ha alarmado al Ejecutivo es que quienes más gastan son los que, en teoría, sobreviven con la conocida como 'Bolsa de Familia'.

Imagen de archivo de apuestas online
En Brasil, hay dos cosas sagradas: el fútbol y la 'Bolsa de Familia'. Si cada familia son de media cuatro miembros, unas 80 millones de personas en Brasil sobreviven con este subsidio estatal, casi una tercera parte de su población.

El problema es cuando el receptor de estas ayudas decide gastarse este dinero público en apuestas online. En este sentido, el profesor Breno Bringel señala que "las apuestas online han colonizado el imaginario del fútbol en Brasil, sobre todo, en jóvenes y pobres que buscan en ellas una ilusión de movilidad económica".

Con el tirón que tiene el fútbol en Brasil, esto no es algo nuevo, pero las cifras ya empiezan a ser alarmantes: "Se gastan 560 millones de dólares", señala Cassio Calvete, profesor de la Universidad Federal de Río Grande.

De ahí que Lula se haya sacado de la manga una nueva ley donde prohíbe a los beneficiarios de estas ayudas a meterse en estas famosas bets, o páginas de apuestas.

El gran problema de esta medida es cómo afectará a las elecciones del próximo año. El debate está en la calle, con algunos acusando a Lula de proteccionista, y otros de estigmatizar a los más pobres. Precisamente, esta es la población que históricamente vota por Lula.

Mientras, para las ONG de Brasil, lo mejor es enseñar a usar este dinero. Sea como sea lula tiene un año para enderezar esta epidemia de las apuestas.

