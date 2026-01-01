El factor Mamdani, la gran esperanza de la izquierda: el magnetismo del alcalde de Nueva York capaz de minimizar a Trump

Los detalles El primer edil, el más joven en asumir el cargo, ha tomado posesión sobre el Corán después de su victoria en la ciudad que nunca duerme. Su forma de comunicar, clave.

Zohran Mamdani, el alcalde más joven de la historia de Nueva York, se ha posicionado como la gran esperanza de la izquierda y del Partido Demócrata en Estados Unidos. Su enfoque progresista ha revitalizado la fe en estas ideas tanto en el país de Donald Trump como a nivel global. Nacido en Uganda, Mamdani ha roto moldes políticos con su cercanía y su capacidad de comunicación, destacando por su compromiso social, como la propuesta de subir impuestos a los ricos y congelar alquileres. Su magnetismo ha logrado incluso suavizar la postura de Trump, con quien ha intercambiado elogios tras enfrentamientos previos.

Porque ha dejado huella. Porque ha puesto su sello en la campaña que le ha llevado a lo más alto en la ciudad que nunca duerme. Lo ha hecho cuando las ideas más conservadoras parecen imponerse en EEUU. Lo ha hecho gracias a haber roto moldes. A no ser un político al uso.

Nacido en Uganda, hizo sus pinitos con el rap cuando era joven. Y es que se adapta a cualquier base. A cualquier 'beat'. A cualquier instrumental o tema que se le ponga por delante. Y también es capaz de hacerlo hablando de los presupuestos municipales.

Además de haber invertido en el Real Oviedo, en un nexo que tiene con España, ha destacado y destaca por su compromiso social. Por querer subir los impuestos a los más ricos. Por su idea de congelar los alquileres. Por pretender guarderías y autobuses gratis en Nueva York.

Todo, tras una campaña en el que ha destacado sobre todo por su cercanía. Puerta a puerta. Incluso yendo a la discoteca para acercarse a los más jóvenes. Un magnetismo que parece haber ablandado incluso a Trump.

Un Trump que ha cargado contra él en innumerables ocasiones hasta que le recibió en el Despacho Oval. Hasta una visita en la que ambos, después de multitud de dimes y diretes, de rifirrafes y de enfrentamientos, se lanzaron flores mutuamente en un cruce de alabanzas.

Y es que Mamdani, que ha jurado su cargo sobre el Corán, se ha convertido en la gran esperanza de la izquierda. En quien se fijan los progresistas tanto de EEUU como del resto de Europa en un momento en el que la ultraderecha está ganando espacio y terreno. Pero él ha sido capaz de detener la ola de Trump. Él ha sido capaz, gracias a su forma de comunicar, a sus ideas y a su cercanía, de llegar a la alcaldía de Nueva York.

