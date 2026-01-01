Ahora

La ilusión del Partido Demócrata

El factor Mamdani, la gran esperanza de la izquierda: el magnetismo del alcalde de Nueva York capaz de minimizar a Trump

Los detalles El primer edil, el más joven en asumir el cargo, ha tomado posesión sobre el Corán después de su victoria en la ciudad que nunca duerme. Su forma de comunicar, clave.

Zohran Mamdani, en su toma de posesión
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Zohran Mamdani se ha convertido en la gran esperanza de la izquierda. En la ilusión del Partido Demócrata de Estados Unidos. Es el alcalde más joven de la historia de Nueva York, y su forma de hacer política ha devuelto la fe en las ideas progresistas tanto en el país que gobierna Donald Trump como en el resto del mundo.

Porque ha dejado huella. Porque ha puesto su sello en la campaña que le ha llevado a lo más alto en la ciudad que nunca duerme. Lo ha hecho cuando las ideas más conservadoras parecen imponerse en EEUU. Lo ha hecho gracias a haber roto moldes. A no ser un político al uso.

Nacido en Uganda, hizo sus pinitos con el rap cuando era joven. Y es que se adapta a cualquier base. A cualquier 'beat'. A cualquier instrumental o tema que se le ponga por delante. Y también es capaz de hacerlo hablando de los presupuestos municipales.

Además de haber invertido en el Real Oviedo, en un nexo que tiene con España, ha destacado y destaca por su compromiso social. Por querer subir los impuestos a los más ricos. Por su idea de congelar los alquileres. Por pretender guarderías y autobuses gratis en Nueva York.

Todo, tras una campaña en el que ha destacado sobre todo por su cercanía. Puerta a puerta. Incluso yendo a la discoteca para acercarse a los más jóvenes. Un magnetismo que parece haber ablandado incluso a Trump.

Un Trump que ha cargado contra él en innumerables ocasiones hasta que le recibió en el Despacho Oval. Hasta una visita en la que ambos, después de multitud de dimes y diretes, de rifirrafes y de enfrentamientos, se lanzaron flores mutuamente en un cruce de alabanzas.

Y es que Mamdani, que ha jurado su cargo sobre el Corán, se ha convertido en la gran esperanza de la izquierda. En quien se fijan los progresistas tanto de EEUU como del resto de Europa en un momento en el que la ultraderecha está ganando espacio y terreno. Pero él ha sido capaz de detener la ola de Trump. Él ha sido capaz, gracias a su forma de comunicar, a sus ideas y a su cercanía, de llegar a la alcaldía de Nueva York.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana
  2. De Begoña Gómez al caso Koldo pasando por el novio de Ayuso o la DANA: el calendario judicial de 2026 pone contra las cuerdas al Gobierno y al PP
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026
  4. La CIA desmiente las acusaciones de Rusia al no encontrar indicios de un ataque ucraniano a la residencia de Putin
  5. La Guardia Civil desaloja una rave en Hellín (Albacete) que contaba con asistentes de Francia y Dinamarca
  6. Feijóo remitirá a la jueza de la DANA toda su conversación con Mazón a través de otra acta notarial