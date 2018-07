YoConInés, la campaña de apoyo a Arrimadas tras ser víctima de una viñeta machista hecha viral

"No, el acoso y machismo no va en el sueldo de una política, es repugnante, basta. Por eso hoy pedimos apoyo para nuestra compañera Inés, porque esto trasciende de colores y partidos, esto hay que pararlo de una vez por todas". Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, es una de las miles de personas que ha condenado la viñeta machista que ataca directamente a la líder de la formación naranja en Cataluña.

En concreto, ha sido una plataforma en favor de la independencia catalana, conocida en Twitter como 'Babel RepubliCat', la que ha difundido a través de las redes sociales una ilustración en la que aparece la líder de Ciudadanos desnuda y rodeado de varios monigotes con el siguiente mensaje: "Dejemos a Arrimadas sola cuando venga. No le hagamos caso, no le digamos nada".

La viñeta, acompañada del hashtag '#IgnoraArrimadas', se hizo viral a las pocas horas de ser publicada. Una acción que no ha tardado en ser condenada por los compañeros de la presidenta catalana de Ciudadanos. "No podemos permitir que esto siga sucediendo y por eso le pido a la señora @Adrilastra que se sume a esta campaña para acabar con esta situación", ha apuntado Melisa Rodríguez, diputada de Cs en el Congreso.

Pero no solo han denunciado esta viñeta miembros de la formación naranja; también, otros referentes del mundo de la política y periodistas. "Pues no, desde el feminismo no dejaremos sola a Arrimadas ni a ninguna mujer que sea objeto de este casposo machismo", ha clamado en su cuenta personal la periodista Julia Otero.

Precisamente, la víctima de esta muestra de machismo, Inés Arrimadas, ya se expresó en su cuenta personal de Twitter tras hacerse viral la polémica viñeta: "Muchas gracias a todas por vuestras muestras de apoyo con la etiqueta #YoConInés. Seguiremos con más fuerza aún defendiendo un proyecto que garantice la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión".