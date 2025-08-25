laSexta nunca publicó una noticia sobre la muerte de un hombre "por golpe de calor" tras recibir varios disparos

laSexta no ha publicado una noticia sobre la muerte de un hombre "por golpe de calor" tras recibir varios disparos

El contexto Una imagen difundida en redes sociales recoge un supuesto artículo de laSexta titulado 'Un hombre, tras recibir varios disparos de un arma de fuego en Barcelona, muere por golpe de calor'. Este artículo no existe, ni ha existido en esta web, como confirma ' Newtral ' y corrobora laSexta.com.

La web de laSexta ha sido objeto de un bulo difundido en redes sociales. Como recoge 'Newtral' y confirma laSexta.com, la imagen que circula con un artículo titulado 'Un hombre, tras recibir varios disparos de un arma de fuego en Barcelona, muere por golpe de calor' es falsa.

El artículo original que está recogido en laSexta.com fue publicado el 7 de abril de 2019 y se titula 'Un hombre, en estado grave tras recibir varios disparos de un arma de fuego en Barcelona'.

La entradilla de la imagen que recoge el falso artículo dice: 'El hombre habría quedado tirado en el suelo a pleno sol y no pudo soportar las altas temperaturas'. Esto también es falso. El subtítulo de la noticia publicada en nuestra web recoge que los Mossos d'Esquadra "han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido".

'Newtral' deja claro que, al hacer la búsqueda en inversa de la imagen, les lleva al artículo publicado en esta web, sin encontrar mención alguna a ese supuesto artículo ni en Google, ni dentro del dominio de laSexta, ni realizando una búsqueda dentro de nuestra web.

Algunas de las cuentas que han compartido la imagen con la noticia falsa se dedican al "humor y entretenimiento", algo que no ha impedido que otros usuarios la comparten como si se tratara de una noticia real.