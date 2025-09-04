Ahora

Contra el feminismo

Vox sabía lo que traía: el repertorio de bulos y barbaridades de los ponentes de sus jornadas machistas

¿Qué han dicho? Algunos de los participantes en las jornadas 'Ideología de género y de género y denuncias falsas España/Argentina' ya venían con un repertorio de cuestionamientos al feminismo o críticas a las medidas de prevención de la violencia de género.

Vox sabía perfectamente a quién traía al Congreso de los Diputados para atacar al feminismo. La formación ultraderechista ha celebrado, junto con la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), las jornadas 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina'. Y el resultado ha sido una negación constante de la violencia de género y una infinidad de críticas a las leyes creadas para prevenirla.

Y es que viendo a los ponientes, era lo esperado. Presentaban las jornadas la diputada de Vox Rocío de Meer y el vicepresidente de Anavid, Jesús Muñoz. Un hombre que desde hace tiempo se ha presentado a sí mismo como una víctima de la ley contra la violencia de género, aunque no ha dudado en fardar ante los presentes de "destrozar" a la abogada de su expareja en el juicio por la custodia de su hijo.

"Ahora solo queda destruir este feminismo de ideología nazi", afirmaba sin ningún pudor este marzo. Pero él solo ha sido el principio de un repertorio de ponentes que ya venían con un legado de barbaridades bajo el brazo. También ha estado presente la abogada Ruth Arroyo, aquella a la que Muñoz entrevistó en 2023 y que no dudaba en asegurar que la protección inmediata a las denunciantes "es un instrumento muy jugoso para aquellas personas que quieren una resolución muy rápida y que solo incline la balanza hacia la mujer".

En general, todas medidas de prevención de la violencia de género han sido criticadas en estas jornadas patrocinadas por Vox. Unas medidas que la psicóloga Tania Evans, también presente este jueves, afirmaba en 2019 que llevan al suicidio de los hombres: "En la situación en la que se está poniendo a los hombres... Si se suicidan 3.500 al año y 3.000 son hombres, ¿cuántos estaban implicados en procesos de separación con hijos?".

Si estas críticas a las leyes de igualdad ya eran una barbaridad, la presencia del exmagistrado del Tribunal Supremo y del Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), Francisco Javier Borrego, era subir la apuesta. "No me lo van a discutir porque si ustedes me lo discuten hoy me siento mujer me llamo Francisca Javiera y soy mujer", ha aseverado en un momento de las jornadas para después insistir en cuestionar la teoría del género, o como él considera, "ideología de género": "Muchas gracias, han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado".

Eso sí, para aquellos que ya le conocieran, estas burradas no eran una novedad. "Si dedicamos dinero, tiempo y esfuerzo a estas absolutas imbecilidades, cómo vamos a tener una justicia normal", decía en 2023.

Y Vox también ha aportado su granito de arena y ha traído a las jornadas a su portavoz de Inmigración, Asuntos de Interior y de Seguridad, Samuel Vázquez, el mismo que aseguraba no hace mucho que "el machismo aquí en España, sobre todo entre la población autóctona, es absolutamente residual". Aunque los que de verdad son residuales son los que piensan como ellos.

