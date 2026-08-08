Vox se levanta por Ceuta: pide activar el artículo 102 de la Constitución para investigar a Sánchez y al Gobierno por traición.

¿Qué ha dicho? El partido ultra dice que impulsará la activación de este punto "por los gravísimos hechos relacionados con la reciente invasión de Ceuta". También acusa al Ejecutivo de delitos contra la seguridad del Estado porque considera que conocían lo que iba a suceder en la ciudad autónoma.

Vox intensifica su ofensiva contra Pedro Sánchez y el Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta, calificándola de "invasión" y promoviendo la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado. Según una nota de prensa, Vox considera los eventos en Ceuta como una "guerra híbrida" y exige la desclasificación de comunicaciones entre el Gobierno español y Marruecos, así como informes de inteligencia. Santiago Abascal, líder de Vox, afirma que existen indicios de que el Gobierno tenía conocimiento previo de los sucesos, y demanda transparencia sobre estos hechos que afectan la seguridad nacional.

Vox continúa su cruzada contra Pedro Sánchez y el Gobierno por la crisis en Ceuta. Tras definir reiteradamente la crisis migratoria sufrida en la ciudad autónoma como una "invasión" y lanzar constantes mensajes de odio xenófobo y racistas, el partido de Santiago Abascal da un paso más allá: promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar a Pedro Sánchez y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado.

En una nota de prensa, la formación ultra asegura que pone a sus diputados a disposición para promover dicha iniciativa constitucional y califica lo sucedido en Ceuta de "guerra híbrida".

"Lo ocurrido en Ceuta no constituye un fenómeno migratorio convencional, sino un episodio de guerra híbrida contra España, caracterizado por la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional", escriben.

Además, Vox reclama "la inmediata desclasificación y entrega al Congreso de toda la información relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los acontecimientos de Ceuta", también la documentación e informes elaborados por los servicios de inteligencia y los órganos responsables de la seguridad nacional, "tanto de naturaleza civil como militar".

En este sentido, Abascal ha asegurado a través de su cuenta de X que "hay indicios y evidencias más que suficientes". No se queda ahí, el líder de Vox acusa al Gobierno y al presidente de "tener conocimiento" de lo que iba a suceder en Ceuta.

"Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado", agregan en la nota de prensa.

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