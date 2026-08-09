Trump pone a un amigo como fiscal general de EEUU: Todd Blanche, el abogado personal del presidente que evitó que fuera a prisión

Los detalles El letrado acompañó al republicano en el sonado caso por soborno en Nueva York donde le declararon culpable. Ha presentado numerosas acusaciones contra supuestos enemigos de Trump, siendo también clave en la criticada gestión del caso Epstein.

Todd Blanche, exabogado personal de Donald Trump, ha sido confirmado como fiscal general de Estados Unidos tras una votación en el Senado que terminó 50 a 49. Su nombramiento ha generado controversia debido a su cercanía con Trump y su participación en casos legales importantes, como el de Stormy Daniels y el juicio por soborno en Nueva York. Blanche ha sido criticado por su falta de independencia y por remodelar el Departamento de Justicia en línea con los intereses de Trump. Además, ha supervisado despidos masivos y presentado acciones legales controvertidas, lo que ha generado oposición entre los demócratas.

Donald Trump ya tiene oficialmente a la Fiscalía de EEUU de su parte. Porque Todd Blanche, quien fuera su abogado personal, ya es fiscal general del país. Ya ha sido elegido por el Senado, en una apretada votación que acabó 50 a 49, como fiscal general del país. "Me siento profundamente honrado por la confianza y la fe del presidente", dijo en redes sociales.

Llevaba ejerciendo desde abril, desde el cese de Pam Bondi, en medio de fuertes recelos por su posible falta de independencia. Por una que se puso y pone en tela de juicio debido a su pasado. A su cercanía con Donald Trump. A haberle acompañado en varios de los litigios más sonados del país que podrían haber llevado a la cárcel al actual presidente de Estados Unidos.

En casos como, por ejemplo, el de Stormy Daniel. En su juicio penal por soborno en Nueva York cuando la libertad de Trump estaba en juego. Le declararon culpable de hasta 34 cargos, pero las tácticas legales de Blanche ayudaron a retrasar su sentencia hasta después de las elecciones.

Gracias a esto, el presidente evitó entrar en la cárcel. Gracias a la labor de un abogado que incorporó las quejas de Trump en los informes legales y que adoptó sus argumentos ante el juez, algo que le valió numerosas reprimendas.

Así es Blanche. Así es alguien que arriesgó su carrera con ese caso y que parece haber obtenido un gran fruto por tal trabajo. Por trabajos también como el que hizo con los papeles de Mar-a-Lago y con el asalto al Capitolio. Porque ya le nominó para ocupar el segundo puesto en el Departamento de Justicia. Porque él, según indican fuentes a CNN, puso sus ojos en el puesto de fiscal general. Lo logró con el cese de Bondi. "Era lo que estaba esperando", dijo un funcionario del departamento.

Su independencia, en duda

Porque desde que Trump regresó al Despacho Oval, Blanche ha sido una figura fundamental para remodelar todo el departamento a imagen y semejanza del presidente. Presentó argumentos legales que amplían los poderes y la protección de la presidencia, supervisó los despidos masivos de fiscales experimentados y funcionarios de larga trayectoria y encabezó una estrategia legal que ha llevado a jueces de todo el país a cuestionar las decisiones del departamento.

Desde que le nombraron fiscal general interino, Justicia ha presentado numerosas acusaciones contra figuras políticas, incluido el exdirector del FBI James Comey, ha emitido citaciones para identificar las fuentes de los periodistas y ha creado para abandonar posteriormente el controvertido fondo contra la militarización de armas. Además, ha aprobado un acuerdo de inmunidad fiscal entre el presidente y el Servicio de Impuestos Internos.

Su papel a lo largo de todo este tiempo ha sido clave, además, en una de las sagas más turbulentas de la administración: las consecuencias del caso Epstein.

Finalmente, los republicanos han cerrado filas para apoyar a Blanche, después de que Bill Cassidy, senador por Luisiana, votara a su favor tras confirmarse que Susan Collins y Lisa Murkowski, compañeras de partido, se unirían a los demócratas para rechazar al candidato de Trump.

Critican su gestión del caso Epstein

Sus detractores han recordado que ya en el Departamento de Justicia Blanche ha supervisado los intentos de procesar a algunos de los supuestos enemigos de Trump, ha desviado recursos hacia las medidas antiinmigración y ha lanzado campañas contra las políticas de diversidad en los centros educativos.

Porque los demócratas se han opuesto desde el comienzo a su nombramiento. Han alegado para tal cosa su gestión de las investigaciones de la Fiscalía sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, los intentos de procesar a los supuestos enemigos de Trump y la salida de miles de fiscales y miembros del personal del departamento.

La confirmación de su cargo llega tras cancelar el polémico 'fondo contra la instrumentalización política', que contempla indemnizaciones millonarias para los aliados políticos de Trump, y de presentar un informe para modificar el acuerdo de Trump con el IRS tras las filtraciones de su información fiscal en 2019.

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