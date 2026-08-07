Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones de Vox sobre los migrantes por delito de odio: "Hay que cazarlos uno por uno"

¿Qué han dicho? El diputado Alberto Ibáñez denuncia ante el Ministerio Público adjunto del Tribunal Supremo al diputado de Vox en el Congreso, José María Figaredo: "Hay que ir uno a uno. Pam, pam, pam".

Vox continúa con sus declaraciones racistas y xenófobas, destacando las palabras del diputado José María Figaredo, quien pidió que se cazara a los migrantes llegados a Ceuta. Ante esto, Compromís ha decidido llevar sus declaraciones a la Fiscalía por delito de odio. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, denunció a Figaredo ante el Ministerio Público del Tribunal Supremo por sus reiteradas manifestaciones en televisión, donde insistía en "cazarlos uno por uno". Compromís considera que estas expresiones deshumanizan a los migrantes y pueden legitimar conductas violentas, dado el contexto de violencia y patrullas vecinales contra personas migrantes.

Vox no se esconde. El partido de ultraderecha suma y sigue en sus declaraciones racistas y xenófobas contra los migrantes llegados a Ceuta, entre ellos el diputado José María Figaredo, que hace unos pedía expresamente que se diera caza a los migrantes.

Antes esto, Compromís ha decidido llevar a la Fiscalía las declaraciones de Figaredo por delito de odio. El diputado Alberto Ibáñez denuncia ante el Ministerio Público adjunto del Tribunal Supremo al diputado de Vox en el Congreso tras manifestar en varios programas de TV que "había que cazarlos uno por uno para devolverlos a Marruecos".

Declaraciones que Figaredo ha ido repitiendo a diestro y siniestro por diversos medios de comunicación. "Hay que ir uno a uno. Pam, pam, pam", repetía de nuevo. Para Compromís, la conducta del diputado ultra "es reiterada, consciente y deliberada, manteniendo el término empleado incluso tras requerimientos de matización".

Además, inciden en que "el uso reiterado del término cazar implica una deshumanización explícita del colectivo migrante", reforzada por "expresiones como 'pam, pam, pam', que evocan el uso de violencia letal".

"Episodios de violencia" en Ceuta

Compromís, además, detalla que este tipo de expresiones y palabras se enmarcan en un contexto en el que "ya se han detectado episodios de violencia y patrullas vecinales contra personas migrantes, lo que refuerza el riesgo de que tales manifestaciones actúen como elemento legitimador o catalizador de conductas violentas o discriminatorias".

Pero no solo ha sido Figaredo. El discurso extremo de Vox es constante. Su líder, Santiago Abascal, también lanza mensajes similares en sus redes sociales sobre una presunta violación a una menor. "Esto son los 'niños' de los que hablan el Gobierno y sus tertulianos a sueldo. Salvajes que lo primero que hacen nada más pisar territorio nacional es buscar una víctima a la que violar", sentenciaba en un tuit en X.

"Sánchez ha convertido a los españoles en presas en su propio país. Hay que mandar a estos bárbaros de vuelta a sus países, no repartirlos por la península", insitía.

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