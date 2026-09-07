Vox se querella contra Pedro Sánchez y Grande-Marlaska en el Supremo por "colaborar con el terrorismo" en la crisis de Ceuta

Los detalles También imputa a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Les acusa además de homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos.

Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, acusándolos de colaboración con el terrorismo, homicidio y lesiones por imprudencia grave, entre otros delitos, tras la crisis migratoria en Ceuta. La querella se basa en un informe policial que describe la entrada masiva en Ceuta como una operación organizada. Vox critica la falta de reacción adecuada y acusa a los investigados de no promover la persecución penal tras la implicación de agentes marroquíes. Además, exige explicaciones al Gobierno sobre las condiciones de los militares en Ceuta, tras el registro de enfermedades entre las tropas.

La dirección de Vox ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, por colaboración con el terrorismo por la crisis en Ceuta, entre otros presuntos delitos.

La querella, a la que ha tenido acceso laSexta imputa a los tres cargos públicos los siguientes delitos: colaboración con el terrorismo, homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento con abuso de funciones públicas.

El escrito se apoya en el informe policial remitido a la Audiencia Nacional que describe la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio como "una operación organizada y no como un fenómeno migratorio espontáneo".

Vox argumenta que la Policía Nacional emitió alertas los días 28 y 29 de julio advirtiendo de un "riesgo extremo" y una posible "entrada masiva" para el 30 de julio, información que "llegó a la Secretaría de Estado de Seguridad".

Pese a ello, el dispositivo desplegado "se limitó a un puñado de agentes, y los refuerzos policiales y militares no llegaron hasta que el asalto a la frontera ya se había producido", lamenta la formación de Santiago Abascal.

Utilización de los migrantes

La querella habla de "la operación de carácter organizado, con distintos niveles de coordinación, difusión del mensaje en redes, guías sobre el terreno" y una "dirección estratégica", y con la participación de "gendarmes marroquíes y agentes de paisano que guiaron el cruce de la frontera".

Según Vox, existen "indicios cualificados" de que "se instrumentalizó deliberadamente una masa de personas para colapsar el dispositivo fronterizo español, generar graves alteraciones del orden y la seguridad pública, producir o favorecer la comisión de delitos graves contra las personas y ejercer presión sobre la ciudadanía y las autoridades españolas con una finalidad política o de desestabilización".

En este sentido, sostiene que la finalidad migratoria fue solo una "cobertura formal" de una estrategia dirigida a "colapsar el control fronterizo español y presionar a las autoridades, lo que encajaría en las finalidades que el Código Penal exige para calificar un hecho como terrorismo".

En conclusión, los de Abascal denuncian que "utilizan a las personas con mayor vulnerabilidad como escudos humanos, para obligar a dar unas respuestas derivadas de la vía administrativa que consolidarían la situación, la agravaría, consiguiendo aumentar el objetivo desestabilizador".

Poca información y contradicciones

Además, Vox reprende a los investigados "no haber promovido la persecución penal de los hechos tras conocerse la posible implicación de agentes marroquíes" y recuerda que "una alerta oficial publicada por el Departamento de Seguridad Nacional el 31 de julio fue retirada horas después, con el cese inmediato de la funcionaria que la difundió".

A su vez, el escrito señala además "versiones contradictorias" entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior y la Delegación del Gobierno "sobre si existieron o no informes previos".

Por todo ello, el partido de ultraderecha solicita al Tribunal Supremo que "tome declaración a los tres investigados", recabe las comunicaciones internas del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad y cite como testigos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

También pide que ordene el "bloqueo cautelar de archivos y correos electrónicos oficiales para evitar su alteración o destrucción mientras dure la investigación y que se requiera a Grande-Marlaska a que se abstenga de realizar acto alguno de represalia, directa o indirecta, contra los funcionarios y agentes que hayan intervenido en la elaboración, remisión o recepción de los avisos que se exponen en la querella".

Preguntas sobre los militares

Entre las vías que ha iniciado Vox por la crisis migratoria de la ciudad autónoma está también el registro este lunes en el Congreso de los Diputados de una batería de preguntas por escrito para que el Gobierno dé explicaciones sobre las condiciones en las que se encuentran los militares en Ceuta "tras la aparición de enfermedades entre la tropa que trata con los invasores".

En concreto, Vox pide al Ejecutivo que dé explicaciones "tras la aparición de enfermedades entre las Fuerzas Armadas" destinadas en Ceuta, "fruto del trato al que se han visto obligados a mantener con los invasores".

Además, formula una serie de preguntas al Gobierno sobre la situación en esta ciudad autónoma. Sobre el tema de los militares, Vox quiere que el Ejecutivo explique "cuáles han sido las causas reales de estos contagios", "por qué se ha permitido que el personal viva y trabaje en instalaciones que no cumplen estándares básicos de habitabilidad e higiene" y "qué medidas se van a adoptar para evitar que esta situación vuelva a producirse".

También quiere saber "cómo se va a retribuir este esfuerzo extraordinario" de los militares, qué compensaciones económicas están previstas, cuánto tiempo permanecerá cada contingente en cada turno de rotación, y si "tendrán condiciones óptimas de habitabilidad en los alojamientos asignados".

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