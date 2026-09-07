La jueza Tardón abre una causa para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta por ser un "ataque grave contra la integridad territorial de España"

Los detalles La jueza abre la causa por cuatro delitos diferentes: contra la paz y la independencia del Estado, contra los derechos de los migrantes, organización criminal y homicidio imprudente.

La jueza María Tardón ha declarado que la Audiencia Nacional es competente para investigar la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio, al considerar que se trata de delitos que comprometen la paz y la independencia del Estado, así como los derechos de los ciudadanos extranjeros, en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal. La magistrada argumenta que esta conducta delictiva, presuntamente cometida en el extranjero, ha afectado gravemente la integridad territorial de España y los derechos de los ciudadanos de Ceuta. Así, acoge la petición de la Fiscalía y abre la causa por cuatro delitos diferentes.

La jueza María Tardón ha declarado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio al tratarse de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

La magistrada sostiene que "nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

De esta manera, la jueza acoge la petición que la Fiscalía realizó el viernes y abre la causa por cuatro delitos diferentes: contra la paz y la independencia del Estado, contra los derechos de los migrantes, organización criminal y homicidio imprudente.

En su escrito, Tardón hace referencia al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que le entregaron y que aseguraba que gendarmes de Marruecos habrían planificado y ejecutado la entrada masiva irregular de más de 80.000 migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio.

El informe preliminar señala que la llegada de tantos migrantes no se debió a algo espontáneo, sino a un proceso planificado por Marruecos de tema migratorio solo en apariencia avalado por el hecho de que la gran mayoría de los que entraron a Ceuta abandonaron España a las pocas horas.

De hecho, el documento apunta a que la labor de los gendarmes marroquíes consistió en dar indicaciones a los migrantes para acceder a Ceuta así como gestionar el flujo de las miles de personas que iban llegando a Castillejos para enviarlas a puntos específicos. Además, esa ayuda también fue por parte de personas no uniformadas que estuvieron vigilando el proceso de entrada irregular.

El informe, que tiene entre 50 y 60 páginas, incluye vídeos y fotografías en las que se detalla cómo se produjo la entrada de migrantes. En los vídeos se ve cómo los gendarmes, vestidos de uniforme, dicen a los migrantes por dónde tienen que ir y les dirigen hacia la costa y que otros ciudadanos, vestidos de paisano, a los que no se identifica, también les dan indicaciones.

En el escrito, la jueza Tardón asegura que "el examen de dicho informe ha permitido, en primer término, concretar, en efecto, cual ha sido el desarrollo del modo en que se produjeron los hechos de la entrada masiva, en los indicados días y, además, el de aquellos otros elementos que evidencian que no nos encontramos ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea".

De esta manera, Tardón insiste en que se trata de "un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores sustentados en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes para acreditar el modo en que se produjeron los hechos, que se incorporan al informe".

Habla de la "disparidad de cifras" sobre los migrantes que entraron

La magistrada destaca en el auto que aún se desconoce cuántos migrantes entraron el pasado 30 de julio en suelo español "ni el de las que aún permanecen en ella". Además, hace hincapié en "la disparidad de cifras que hasta el momento se han ofrecido y ofrece una cifra estimativa de entradas de entre 75.000 y 85.000 personas y de una estimación de la bolsa de migrantes que aún permanecen en Ceuta de entre 5.000 y 10.000 personas". En este caso, insiste en que Ceuta tiene una población oficial de 83.595 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025.

Tardón hace hincapié en que la mayoría de migrantes no quería quedarse en España. "La finalidad migratoria opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta, lo que revela el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba, como se ve en los datos enunciados en el párrafo precedente, permanecer en territorio español", sostiene.

Además, la jueza insiste en la importancia de las redes sociales que, dice, "resultan imprescindibles para lograr una propagación multitudinaria del llamamiento". En el caso de la convocatoria para el 30 de julio, como para las restantes entradas masivas, la viralización se produce en diferentes fases adaptadas al desarrollo de la misma.

Según explica, esto se inicia en aplicaciones abiertas como Facebook, Instagram o TikTok con "mensajes muy claros y directos de ánimo y peticiones de información para, posteriormente, ya los días 29 y 30 de julio, derivarse principalmente a grupos cerrados de mensajería como WhatsApp, con mensajes más concretos de coordinación operativa y recomendaciones sobre modos de llevarlo a cabo".

El CENIF alertó del "riesgo extremo"

La confluencia de estos factores, resalta la jueza, "fueron detectados por la Unidad Policial que ha elaborado el informe de los hechos que aquí se contemplan, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que, ya el día 29/07/2026, emitió una primera Alerta de Riesgo de Entrada Masiva para su difusión a los Puestos Fronterizos de Ceuta y Melilla a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la CGEF (CEFRONT), en la que se hacía constar la previsión de un riesgo extremo para un escenario de entradas a nado y salto a la valla de forma coordinada".

Marlaska afeó al CGPJ que la jueza no permitiera al CENIF informar al Gobierno sobre Ceuta

La semana pasada, tras conocer la existencia del informe, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmitía su "preocupación" por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas, según han informado fuentes de Interior a laSexta.

En el escrito, Grande-Marlaska aseguró que "como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones".

Tras el reproche de Marlaska, la Audiencia Nacional respaldó la actuación de la jueza María Tardón en las diligencias que abrió sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, señalando que "no ha interferido en la seguridad nacional". En un escrito, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional expresó su "absoluto respaldo a la actuación de la magistrada de instrucción".

"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", recalcó.