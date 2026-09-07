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Ultras a la caza del migrante: un grupo de agitadores intenta evitar la llegada de varias embarcaciones a Portsmouth

Los detalles El grupo de ultras, liderado por el agitador de derecha Danny Tomo, trató de que las embarcaciones que traían a 140 migrantes a Reino Unido llegaran al puerto.

Ultras a la caza del migrante: un grupo de agitadores intenta evitar la llegada de varias embarcaciones a Portsmouth
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En Reino Unido, por segundo día, se han producido manifestaciones racistas. Un grupo de encapuchados ha intentado cortar los accesos del puerto de Portsmouth (Inglaterra) para evitar la llegada de una embarcación con 140 migrantes a bordo procedentes de Francia.

Con golpes contra la Policía e insultando a los agentes: "Está protegiendo nuestro país. No le importa nada. Eso es asqueroso. Deberías avergonzarte". E incluso lazándose al agua.

Todo para detener el traslado de más de un centenar de migrantes llegados en varias embarcaciones por el Canal de la Mancha a Reino Unido. Porque lo que empezó siendo un marcha hacia al puerto de Portsmouth acabó con disturbios y detenciones a la fuerza.

El Gobierno de Andy Burhnam ya ha condenado la actitud de los ultras. "Lo que vimos en Portsmouth obviamente sobrepasa los límites. Fue un comportamiento violento", ha afirmado la secretaria jefe del Tesoro de Gran Bretaña., Emma Reynolds.

Concretamente fue un grupo dirigido por Danny Tomo, un agitador de extrema derecha con antecedentes penales que se incluso se atrevió a negociar con los agentes allí presentes.

Porque ni la reunión de Burnham y Emmanuel Macron para frenar el fujo de migrantes ni el aumento en seguridad calma una ola ultraderechista que se extiende por toda Europa.

El sábado fue Dover, pero también Helsinki o Copenhague. Diferentes ciudades donde se respira el mismo aire de odio contra el migrantes.

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