Pantalón largo, pelo corto, complexión fuerte y riñonera: así identifica el CENIF a los agentes marroquíes "no uniformados" en la crisis de Ceuta

Los detalles "Aparentemente integrados en la masa y/o en la proximidad de dispositivos policiales actúan, al margen de la actividad de entrada/salida de la multitud, como gestores del proceso, monitorizando en unos casos e impulsando y dirigiendo en otros, a la masa de personas", señala el informe sobre esos policías.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), presentado en la Audiencia Nacional y al que ha accedido laSexta, destaca la "escasa presencia" de seguridad marroquí y un "guiado activo de la masa" que ingresó en Ceuta el 30 y 31 de julio. El documento revela que la respuesta policial marroquí fue permisiva, sin intentos serios de controlar la situación. Incluye 32 fotografías que muestran a agentes uniformados y a individuos no uniformados, quienes parecen supervisar el proceso. Estos últimos, identificados por su vestimenta y comportamiento, son considerados policías encubiertos que gestionan y dirigen el flujo de personas hacia el Espigón de El Tarajal.

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado en la Audiencia Nacional —y al que ha tenido acceso laSexta— señala a una "escasa presencia" de seguridad marroquí y un "guiado activo de la masa" que el pasado 30 y 31 de julio entró en Ceuta.

El documento, además, señala que a lo largo de ambos días "la respuesta policial en Marruecos a la movilización y entrada masiva de migrantes a Ceuta ha sido cuando menos de total permisividad, no registrándose ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo".

En el informe se adjuntan, además, hasta 32 fotografías con las que muestran "imágenes de dos tipos": "efectivos uniformados de Fuerzas de Seguridad de Marruecos" e "individuos no uniformados que, aparentemente integrados en la masa y/o en la proximidad de dispositivos policiales actúan, al margen de la actividad de entrada/salida de la multitud, como gestores del proceso".

De esta forma distinguen entre los agentes marroquíes uniformados y los no uniformados de Marruecos, que no lo va. El CENIF llega a esa conclusión a partir de una tipología muy concreta: dicen que todos visten de una determinada forma, con pantalón largo, con camisetas sin estampado, tienen el pelo corto, son personas de complexión fuerte, llevan mochilas o riñoneras, probablemente para garantizar su seguridad con algún arma.

Además, señalan que, si tienen algún tipo de incidente, no siguen el flujo direccional que sigue toda la masa, sino que ellos muchas veces incluso se paran y van en dirección contraria, que tienen como un dominio de la escena. Esto lleva a los agentes del CENIF a concluir que se trata de policías que están supervisando todas las operaciones y que, incluso, en algunos vídeos se llega a ver cómo dan órdenes a los propios agentes uniformados.

Según dice el informe literalmente, los efectivos uniformados "dan indicaciones a los inmigrantes para acceder a España y gestionan el flujo de personas hacia algunas zonas predeterminadas para el acceso".

Mientras, los no uniformados, "aparentemente integrados en la masa y/o en la proximidad de dispositivos policiales actúan, al margen de la actividad de entrada/salida de la multitud, como gestores del proceso, monitorizando en unos casos e impulsando y dirigiendo en otros, a la masa de personas en dirección al Espigón de El Tarajal".

"Existen incluso imágenes de algunas de estas personas no uniformadas que actúan impartiendo instrucciones a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos", detalla el escrito.

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