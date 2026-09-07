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El PSOE y su futuro

Puente juega con la incógnita de si sería el sucesor de Sánchez: "Tampoco aspiraba a ser ministro"

Los detalles No... pero sí. Puente no cierra puertas a ser el posible relevo de Sánchez en el PSOE. "Yo hace cuatro años era alcalde de Valladolid y no quería ser ministro. De hecho, le había dicho dos veces que no a Pedro Sánchez", ha recordado el titular de Transportes.

El ministro Óscar Puente en La Cafetera
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Durante el verano ha ido creciendo la rumorología sobre quién puede ser el relevo de Pedro Sánchez al frente del PSOE y en un hipotético nuevo Gobierno socialista. Uno de los que se posicionó fue el ministro de Transportes Óscar Puente. Y aunque enseguida intentó dar un paso atrás y descartarse de esas quinielas, este lunes ha jugado al no pero sí.

En una entrevista en Radio Cable con Fernando Berlín, Puente ha dicho: "No quiero ser el sucesor de Pedro Sánchez". Pero ha añadido: "Si la pregunta es si 'serás el sucesor', la respuesta es que no lo sé".

Es decir un "no", aunque el futuro no se sabe lo que le podría pedir el partido socialista. Y si se lo piden, él asegura, cumpliría como ha cumplido hasta ahora.

Y ha seguido ahondando en su explicación asegurando que no es su "aspiración" ni su "ambición" suceder a Pedro Sánchez. Pero en ese punto ha recordado que cuando era alcalde de Valladolid tampoco aspiraba a ser ministro. "La vida no es lo que planificas, sino lo que te pasa cuando haces otros planes. Yo hace cuatro años era alcalde de Valladolid y no quería ser ministro, de hecho, le había dicho dos veces que no a Pedro Sánchez", ha recordado.

"Si la pregunta es 'si serás sucesor' de Pedro Sánchez", ha insistido Puente, "la respuesta es que no lo sé, porque creo que le queda mucho para otro mandato y cuando dentro cuatro o cinco años, cuando sea sucesión, vete a saber dónde estaremos cada uno. Soy mayorcito para decir que esto no lo voy a hacer".

Y ha sentenciado: "soy muy del PSOE, estoy siempre a las soluciones y a lo que mi partido quiera. Ójala yo no sea necesario, pero no puedo decir que no seré [el sucesor] porque queda mucho tiempo y no sé lo que va a necesitar mi partido y mi país en un momento determinado".

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