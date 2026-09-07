El juez Calama rechaza el recurso de Zapatero que buscaba limitar el acceso a su información bancaria y ve "contradicción" en las palabras del expresidente

Los detalles El magistrado explica que, en su declaración, el expresidente expresó "con apreciable contundencia dar autorización universal" para que examinaran sus cuentas y productos.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha desestimado el recurso de la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero contra la solicitud de información adicional sobre sus cuentas bancarias y las de su entorno. El magistrado argumenta que la petición no implica nuevas medidas intrusivas, sino que busca ampliar información sobre productos bancarios ya autorizados judicialmente. La resolución judicial limita la obtención de datos a los productos bancarios del investigado, sin abrir nuevas líneas de investigación. Además, el juez critica la contradicción de Zapatero al recurrir el análisis de sus cuentas tras haber autorizado su examen en su declaración.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero contra la petición que realizó el pasado 29 de julio a varias entidades bancarias para que remitieran información complementaria de sus cuentas bancarias y las de su entorno, así como la creación de una pieza separada en la que la UDEF depurara la información recibida.

El magistrado argumenta que la petición no suponen "nuevas medidas que supongan una injerencia autónoma en la intimidad del investigado" sino que "se limita a pedir la ampliación de la información estrictamente vinculada a los productos bancarios ya identificados y sometidos a autorización judicial, dentro del marco objetivo previamente delimitado por el juez instructor".

Añade que el argumento del recurrente relativo a la supuesta "indeterminación" de la habilitación tampoco puede prosperar.

"La resolución judicial no confiere un poder genérico para solicitar cualquier tipo de información bancaria, sino que circunscribe la actuación policial a los productos bancarios del investigado y a la finalidad concreta de la investigación, esto es, el análisis de los flujos económicos vinculados a las personas y entidades señaladas", señala.

En este contexto, matiza que la expresión "ampliar la información que se considere pertinente" debe interpretarse en ese contexto: "Se refiere a la obtención de datos complementarios o aclaratorios sobre los mismos productos bancarios ya autorizados, no a la apertura de nuevas líneas de investigación ni a la solicitud de información ajena al objeto del proceso".

Además, el juez considera una "contradicción" de Zapatero que recurra el análisis de sus cuentas bancarias cuando en su declaración, "como acertadamente enfatiza el Ministerio Fiscal", expresó "con apreciable contundencia dar autorización universal" para que estas se examinaran.

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