En un coche blanco y con la Facultad de Filosofía blindada: así fue el primer día de Felipe VI en la universidad

Los detalles El entonces príncipe estudió Derecho en Madrid y sacó 18 sobresalientes y una matrícula de honor.

El 18 de octubre de 1988, el entonces príncipe Felipe comenzó su etapa universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudió Derecho y algunas asignaturas de económicas. Su llegada generó gran expectación, y la Facultad de Filosofía y Letras fue blindada por seguridad. A pesar de la atención inicial, Felipe intentó llevar una vida discreta, destacando académicamente con 18 sobresalientes y una matrícula de honor. Tras su graduación, continuó su formación en Georgetown con un máster en Relaciones Internacionales. En 2023, como rey, celebró 30 años de su graduación, mientras su hija, la princesa Leonor, inicia sus estudios en la Carlos III de Madrid.

Conduciendo un coche blanco y recibiendo la mirada de medios de comunicación, alumnos y profesores, empezó el entonces príncipe Felipe sus años universitarios. Llegaba a la universidad pública el 18 de octubre de 1988. Allí cursó Derecho junto con algunas asignaturas de económicas.

Todos los ojos estaban puestos en él durante su primer día de clase en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante los cinco años en los que se formó, la Facultad de Filosofía y Letras estuvo completamente blindada para garantizar su seguridad. Y, aunque no había móviles que siguieran sus pasos, al principio su presencia generó un fuerte interés.

Poco a poco, la situación en el campus se fue normalizando. Él intentó pasar desapercibido en el día a día, aunque no lo hizo con sus notas. Culminó sus estudios de Derecho con 18 sobresalientes y una matrícula de honor. Desde allí puso rumbo a Georgetown, donde cursó un máster en Relaciones Internacionales.

Ya en 2023, y como rey, volvió a recorrer los pasillos de la Autónoma para celebrar, junto a sus compañeros, 30 años de su graduación. "Majestad, muchas gracias por honrarnos con su presencia", le dijeron. Ahora es su hija, la princesa Leonor, la que inicia sus estudios universitarios. En su caso, en la Carlos III de Madrid.

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