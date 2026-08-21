La Guardia Civil revela el primer caso de sarna en uno de sus agentes desplegados en Ceuta

Este es el primer caso de la Benemérita, pero se une a los dos que había confirmados en la Policía Nacional y 24 entre los militares.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha comunicado la aparición del primer caso de sarna entre los agentes desplegados en Ceuta tras el comienzo de la crisis migratoria. Así lo han anunciado en sus redes sociales, donde además aseguran que ya solicitaron "el día 19 de agosto medidas de profilaxis": "Nos consta que se ha comenzado a repartir material".

Este es el primer caso de la Benemérita, pero se une a los dos que había confirmados en la Policía Nacional y 24 entre los militares. Por su parte, Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta, ha analizado en Al Rojo Vivo la situación y ha asegurado que además hay un nuevo caso de sarna en un profesional sanitario del hospital.

La ministra de Sanidad, Mónica García, avanzó hace una semana el despliegue de medios y de profesionales, unos 60 o 90 profesionales que iban a asistir a la sanidad en Ceuta, tanto en el hospital como en los centros de atención Primaria.

Sin embargo, asgura Roviralta, la cuestión es preguntarse cuántos de esos 60 o 90 profesionales son médicos. "Ese es el problema... prácticamente ninguno de ellos es médico profesional. Me parece muy bien que hayan contratado a enfermeras técnico o celadores, pero si no contratan médico, tú me dirás a ver cómo asumes esa situación, que es absolutamente excepcional", explica.

"Si dice la ministra que no hay colapso o que como mucho esto es un poquito de sobrecarga asistencial, ¿por qué en mis 20 años que llevo trabajando en el Hospital Universitario de Ceuta, por primera vez veo un escrito firmado formalmente por parte de la dirección, solicitando voluntarios de servicios ajenos al servicio de urgencia para que vayan a hacer guardias a servicio de urgencias?", señala.

Así, dice que "al final lo que está haciendo es sobrecargar de guardias a los médicos": "Si ya tienes una guardia de medicina interna en Neumología o en Cardiología, si encima tienes que hacer guardia en urgencia, lo único que vas a conseguir así es quemar a todo el mundo".

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