PP y Vox firman la moción de censura contra Landaluce tras las denuncias por agresión sexual

Los detalles El presidente provincial del PP en Cádiz ha recordado que ofrecieron la posibilidad a Landaluce de dimitir y "ha preferido tomar ese camino". Proponen sustituirle por Jacinto Muñoz.

El presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha anunciado la firma de una moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras una nueva denuncia por presunta agresión sexual. La moción ha sido respaldada por los concejales de Vox y los 12 ediles que abandonaron el equipo de gobierno. Jacinto Muñoz, ex primer teniente de alcalde, será el candidato propuesto. García subrayó que la moción busca estabilidad para la ciudad. Muñoz destacó que la medida no es contra la gestión, sino que responde a las circunstancias, y prometió continuidad en el trabajo por Algeciras.

El presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha señalado que ya se ha firmado la moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha sido rubricada por los concejales de Vox y los 12 concejales del Ayuntamiento que abandonaron el equipo de gobierno este martes al no dimitir el alcalde tras conocerse una nueva denuncia por presunta agresión sexual. Jacinto Muñoz, hasta este martes primer teniente del alcalde, será el candidato a la Alcaldía en la moción.

En declaraciones a los periodistas, Bruno García ha recordado que ofrecieron la posibilidad a Landaluce de dimitir y "ha preferido tomar ese camino". "Dijimos que íbamos a dar todos los pasos necesarios para de alguna manera poder darle estabilidad y normalidad a la Alcaldía de Algeciras y la mejor manera de hacerlo es a través de una moción de censura", ha añadido.

Así, ha explicado que los 12 concejales que abandonaron el equipo de gobierno han firmado con Vox la petición de moción de censura, que se va a registrar en la tarde de este miércoles, con Jacinto Muñoz como candidato, elegido tras una reunión mantenida entre los concejales.

Los 12 ediles del PP que han abandonado el gobierno municipal de Landaluce y los cuatro de Vox tienen mayoría suficiente para que la moción salga adelante, aunque el PSOE lleva dos años ofreciendo sus votos a los populares para retirar al regidor de la alcaldía.

El presidente provincial del PP no ha entrado a valorar la postura de Landaluce en cuanto a que siga en el cargo y ha señalado que lo que le preocupa es "que en Algeciras se deje hablar ese tipo de cosas y se centre en lo importante, que son las viviendas y las cosas que pasan en cualquier ciudad".

Por su parte, Jacinto Muñoz ha manifestado que la moción lógicamente no es contra la gestión sino que por las circunstancias se han visto "obligados" a presentarla y que la situación "es muy triste y no es plato de buen gusto para nadie".

No obstante, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" una vez que se sustancie la moción, "de normalidad, se va a seguir trabajando en la misma línea y cada uno mantendrá sus mismas delegaciones y trabajando por el bien de los algecireños".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.