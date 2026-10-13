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El PP de Cádiz pide su dimisión

Landaluce descarta dimitir y asegura no haber recibido una denuncia formal por agresión sexual: "Es mentira todo"

¿Qué ha dicho? El alcalde de Algeciras ha insistido en que sigue "manteniendo su inocencia", indicando que sigue con la agenda programada y continuará trabajando "todo lo que pueda".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce en una imagen de archivo.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, no tiene ninguna intención de dimitir tras haber sido denunciado por dos presuntas agresiones sexuales a militantes del PP.

Una de las denuncias sitúa los hechos en 2020. La otra, de presuntos tocamientos en el despacho de la Alcaldía el pasado julio. Unos hechos que han provocado que el PP de Cádiz le retire su apoyo y le exiga su dimisión.

A preguntas de laSexta, Landaluce ha intentado aparentar normalidad, destacando que él sigue defendiendo su inoncencia. Respecto a si piensa denunciar como le pide tanto la oposición como su propio partido, él responde indicando que ahora lo que va a hacer es presentar "la oferta educativa". "Sigo con la agenda que tenemos programada", ha indicado.

De esta forma, ha dejado claro que el seguirá trabajando "todo lo que pueda", aunque ha reconocido que cada vez se pone todo "más complicado".

En cuanto a las denuncias, ha hablado de "indefensión" en su contra, asegurando que se ha enterado por la prensa. "No he recibido ningún papel por lo ocurrido hace seis años ni por lo que dicen esta mañana", ha destacado, señalando que eso le deja con una clara "indefensión".

"Tienes un titular, una condena mediática, pero no tienes datos de por dónde van los temas", ha criticado, indicando que tiene que esperar a recibir algo de los juzgados. Un momento que ha aprovechado para señalar que "todo es mentira" y "lo puede demostrar".

El PSOE ha ofrecido sus concejales al PP para echarlo. En la jornada del 12 de octubre se registraron en el portal del Ayuntamiento la firma de 12 de los 15 concejales que conforman el equipo de gobierno, en la que se recoge la petición de que Landaluce renuncie a su cargo como alcalde.

Para los socialistas la presión de los 'populares' sobre Landaluce para forzar su salida llega tarde. Acusan al PP de haber mantenido durante meses un pacto de silencio entorno al alcalde. La polémica no empieza ahora, ya se difundieron unos mensajes de WhatsApp que apuntaban a presuntos episodios de acoso. A pesar de las evidencias, el PP entonces cuestionaba que hubiese pruebas suficientes. Meses después, la denuncia quedó archivada, Landaluce perdió la militancia pero conservó la alcaldía con la que sigue dispuesto a quedarse.

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