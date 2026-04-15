Bolaños, a Pepa Millán (Vox): "Le agradezco que no salte a mi escaño y me hable a 10 centímetros de mi cara"

El contexto El diputado de Vox José María Sánchez fue expulsado del hemiciclo tras subir a la tribuna y encararse con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

En la sesión de control al Congreso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, agradeció a la portavoz de Vox, Pepa Millán, por no replicar el comportamiento de su compañero José María Sánchez, quien fue expulsado del hemiciclo tras un altercado con el vicepresidente primero de la Cámara. Bolaños criticó el "espectáculo bochornoso" protagonizado por Sánchez y agradeció a Millán por no sobrepasar esos límites. Millán, sin referirse al incidente en su intervención, defendió que la Presidencia de la Cámara no ejerce adecuadamente su función de control. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, expresó su preocupación por la violencia política de la extrema derecha y pidió una sanción ejemplar para Sánchez.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha agradecido en la sesión de control al Congreso a la portavoz de Vox, Pepa Millán, que no haya "asaltado" su escaño ni gritado "a diez centímetros" de su cara como, según ha criticado, hizo este martes en el pleno su compañero José María Sánchez en un "espectáculo verdaderamente bochornoso".

Bolaños se ha referido así al incidente protagonizado por el diputado de Vox, quien fue expulsado del hemiciclo tras subir a la tribuna y encararse con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha referido a ello nada más comenzar su respuesta en la sesión de control a una pregunta de la portavoz de Vox en la Cámara sobre si "está el Gobierno a la altura de los españoles".

"Le agradezco la pregunta y le agradezco que no asalte mi escaño con violencia y me grite a diez centímetros de mi cara como hacen algunos diputados de su grupo", ha empezado diciendo. Y ha dado también las gracias a Millán por "no sobrepasar esos límites que ayer vimos en un espectáculo verdaderamente bochornoso de un diputado de su grupo parlamentario".

El vicepresidente de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis discute con el diputado de Vox José María Sánchez durante el Pleno del Congreso de los Diputados que se celebra este martes en Madrid.

Unas afirmaciones y agradecimientos a los que la portavoz no ha hecho referencia en su intervención posterior, como tampoco al comportamiento de su compañero. Sí lo ha hecho en los pasillos del Congreso antes del comienzo del pleno en respuesta a los periodistas, quienes le han preguntado si José María Sánchez se equivocó en su actitud.

"Los que se equivocan son la Presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara. Eso es lo que tiene que hacer", ha dicho la portavoz de Vox.

En una entrevista en TVE este miércoles, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su preocupación por comportamientos como el mostrado por el diputado de Vox, José María Sánchez, a quien ha comparado con el del "típico señorito acostumbrado a mandar siempre, no acostumbrado a estar en un parlamento democrático elegido por la gente y en minoría".

"Esa es la impresión que me dio y la verdad es que me preocupa, porque evidentemente esta violencia política que ejerce la extrema derecha es un grave problema para la democracia", ha afirmado Urtasun, quien espera que el Congreso imponga una "sanción ejemplar" al diputado de Vox y que el PP condene su acción.

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