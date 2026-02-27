¿Vox o Avoxcal? Abascal se convierte en la única cara visible de su partido para ganar votos

Las causas Una táctica habitual de los partidos de extrema derecha es que "el líder es el mensaje", y priorizan eso a cosas como el programa.

En las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, Vox ha mejorado sus resultados, pero sorprende que muchos no conozcan a sus candidatos. Según expertos, esto se debe a que Vox es más una "moda" que una marca política, y sus votantes eligen al partido, no al candidato. Toni Aira, profesor de Comunicación Política, señala que Vox se centra en su líder, Santiago Abascal, al igual que otros partidos de extrema derecha con líderes populistas. La estrategia se refleja en los carteles electorales, donde Abascal es el rostro principal. Además, Vox sigue un enfoque populista al atacar al bipartidismo representado por PP y PSOE.

Según los expertos consultados por laSexta, la razón detrás de esta paradoja es que Vox es, más que "una marca política", es una "moda"; y sus votantes no votan al candidato o al programa, sino al partido.

Cuando se pregunta sobre esta cuestión, la mayoría de personas lo admiten: no saben quiénes son Óscar Fernández (candidato de Extremadura y que duplicó el número de escaños), Alejandro Nolasco (de Aragón) o Carlos Pollán (Castilla y León).

"Me has pillado, no", responde un hombre. La mayoría se limitan a decir que "ni idea", mientras que una señora se arriesga con que es Abascal.

Una táctica de ultraderecha

"Vox es una marca de moda y eso, para mucha gente, ya es un atractivo en sí mismo", ha explicado el profesor de Comunicación Política de la UPF-BSM, Toni Aira. Es una moda que representa una figura, un único rostro: Santiago Abascal.

Una manera de funcionar habitual en los partidos de extrema derecha. "Son formaciones políticas con un líder populista y los votan a ellos. Da igual si se llaman Trump, Meloni o, en este caso, Abascal", subraya Xavier Torrens, profesor de Ciencias Políticas de la

En esta línea, Aira sostiene que "el líder es el mensaje". "Necesitas el mensaje y necesitas uno, no necesitas 21. Eso es Trump, eso es Le Pen, eso es Orbán... Y eso es también Abascal", afirma.

Un ejemplo de esta estrategia son los carteles de las últimas campañas electorales. En Extremadura, Aragón y Castilla y León aparece el logo de Vox en grande y la imagen de Abascal junto al candidato desconocido. "Sus votantes solo se fijan en el líder principal que tienen. No les importan ni los candidatos municipales ni autonómicos", insiste Torrens.

Además, Vox cumple con otro de los principios populistas: atacar al sistema, el 'establishment', en este caso representado por los partidos del bipartidismo, PP y PSOE. "Ese bipartidismo nos ha condenado", repite Abascal en sus discursos de campaña. Por eso, en la última página de sus programas electorales, incluye una fotografía de los candidatos de estas formaciones con el mensaje "que no te estafen".

