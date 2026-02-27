Renuncia el gerente del CNIO tras las presiones internas por el escándalo de presunto acoso

Imagen de archivo de la fachada del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

El gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha renunciado tras presiones internas por un presunto caso de acoso. El Patronato del CNIO informó de su renuncia y de un escrito firmado por 27 jefes de investigación sobre la gestión del centro. El Ministerio de Ciencia había solicitado su cese tras informaciones de 'ABC', aunque Bernabé asegura que su decisión fue propia. La denuncia de Laura Muñoz, ex secretaria general del CNIO, detalla cambios en su entorno laboral y mensajes inapropiados de Bernabé. Esta situación se suma a las crisis previas del CNIO, como problemas de equipación y denuncias de acoso.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha anunciado este viernes la renuncia del gerente José Manuel Bernabé, tras las presiones internas por el caso de presunto acoso en la institución.

En un comunicado, el CNIO ha expuesto que "en su sesión extraordinaria ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del Centro relativo a la gestión del mismo". Asimismo, ha expresado que el patronato "celebrará una nueva reunión a la mayor brevedad posible para analizar la situación actual y el futuro del Centro".

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades informó de que solicitaría este viernes su cese al patronato del CNIO, tras conocerse las informaciones publicadas por el diario 'ABC' sobre un presunto caso de acoso. No obstante, según el comunicado, la decisión de la renuncia se ha producido "por decisión propia" de Bernabé.

Fuentes del ministerio que dirige Diana Morant condenaron de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO".

Denuncia contra Bernabé

Concretamente, se referían a la denuncia de Laura Muñoz, ex secretaria general del CNIO, contra José Manuel Bernabé por su "situación laboral" y en la que solicitaba "amparo frente a posibles represalias".

Según contaba en el escrito, presentado ante Recursos Humanos el pasado noviembre, tras la incorporación de Bernabé como gerente en septiembre se produjeron "cambios" en su dinámica profesional, además de "un trato personal poco habitual". "Con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones", esgrimía.

Asimismo, relataba que Bernabé comenzó a enviarle WhatsApps de contenido personal, una situación que "resultó progresivamente incómoda e inapropiada en el contexto de una relación jerárquica".

Estas acusaciones se unen a la crisis en la que se encuentra el CNIO desde hace años ante los problemas de equipación, las cuentas deficitarias o la caída de la producción científica, además de las críticas y denuncias por acoso laboral o abuso de poder contra la ahora exdirectora del centro, María Blasco, que fue destituida en enero de 2025.

