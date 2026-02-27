Gaitana, la primera política generada por IA que solo puede apoyar los verdaderos deseos de sus votantes

El contexto Se presenta a las elecciones de Colombia y su objetivo es representar, de la forma más fiel, a las comunidades indígenas del país.

Gaitana es la primera candidata política generada por inteligencia artificial que se presenta a las elecciones en Colombia, con el objetivo de representar fielmente a las comunidades indígenas. Este movimiento político, definido como "100% generado con inteligencia artificial", busca superar la ficción al integrar la tecnología en la política. Gaitana promete trabajar por el pueblo mediante "soberanía tecnológica comunitaria", permitiendo que los ciudadanos decidan, a través de una aplicación, cómo votar proyectos de ley. Aunque la campaña es liderada por un avatar de IA que representa a una mujer indígena, los votos irán a candidatos reales al Senado y a la Cámara Indígena, como una socióloga y el ingeniero creador de la interfaz.

Les proponemos un juego: Imagínese que existe una política que se presenta a unas elecciones y que solo es capaz de apoyar lo que verdaderamente quieren sus votantes. Una candidata que cada decisión que deba tomar la someta a votación. Ahora, deje de imaginárselo, porque es una realidad. Les presentamos a la primera candidata generada por inteligencia artificial. Se llama Gaitana.

Se presenta a las elecciones de Colombiay su objetivo es representar, de la forma más fiel posible, a las comunidades indígenas del país. O, al menos, esto es lo que dicen y prometen los creadores de esta política creada por IA.

Así se define ella misma, como "el primer movimiento político 100% generado con inteligencia artificial que nació en Colombia". Y, con ella, la realidad ya ha superado la ficción.

"¡Los colombianos están asqueados de ustedes!", grita en sus mensajes en redes. Porque el objetivo de Gaitana es representar a los pueblos indígenas de Colombia en la próxima cita electoral y promete trabajar por el pueblo a través de lo que denomina como "soberanía tecnológica comunitaria". Es decir, que mediante votaciones en una aplicación, la ciudadanía es la que decide cómo ella debe votar un proyecto de ley y qué ideas proponer o reivindicar.

"En tu mesa exige los tarjetones de Senado y Cámara Indígena. Busca IA y márcalo con una equis", pide a su electorado. "¡El ADN de nuestra selva no está en venta!". "¿Confiarías más en quien promete y traiciona o en una inteligencia artificial que decide contigo?", pregunta Gaitana.

Un dato importante: la campaña la hace un avatar, también creado por inteligencia artificial, que representa a una mujer indígena y de color azul. Eso sí, el día de las elecciones, los votos que se marquen en las papeletas no irán realmente a esta candidata; sino a candidatos reales al Senado y a la Cámara Indígena en Colombia". Una socióloga para el Congreso y para el Senado el ingeniero creador de la interfaz. Ambos, de carne y hueso.

