El candidato de Vox en Castilla y León baila al ritmo de los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” en un mitín

Carlos Pollán, candidato de Vox en Castilla y León, protagonizó un polémico baile en un mitin del partido mientras sus seguidores proferían insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pollán justificó su acción afirmando que respeta la libertad de expresión y prefiere no interrumpir a la gente. Este episodio se suma a su controvertida trayectoria política, como cuando amenazó con acciones judiciales si no se retiraba la bandera LGTBIQ+ de los despachos socialistas. A pesar de las críticas, Pollán defiende que Vox no es un partido de extrema derecha ni populista, ya que respeta las libertades individuales.

El candidato de Vox en Castilla y León, ha decidido marcarse un baile este jueves. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque lo ha hecho al ritmo de los gritos de sus seguidores, unos bramidos en los que llamaban "hijo de puta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El protagonista es Carlos Pollán, de Vox, y el espacio escogido para bailar al ritmo de insultos proferidos contra Sánchez ha sido un mitin del partido de extrema derecha. Deterás de él, decenas de jóvenes y le han reído el baile y la gracia.

Tras moverse de lado a lado, siguiendo el ritmo y esperando a que acaben los exabruptos, ha explicado su acción. Según ha dicho Pollán lo ha hecho por respeto. No le gusta mandar callar a nadie. Prefiere que se expresen.

"La verdad es que a mí, estos cuatro años de presidencia de las Cortes de Castilla y León, no me ha gustado interrumpir a la gente", ha dicho, para añadir: "No lo iba a hacer hoy".

¿Quién es Carlos Pollán?

En plena resaca por las elecciones aragonesas del 8F, en las que Vox se convirtió en el gran ganador aunque sin ser los más votados, la formación de Santiago Abascal anunció el nombre de su nuevo líder y candidato en las elecciones de Castilla y León, las próximas que se celebran.

Aunque sonaba el nombre de David Hierro, que asumió la portavocía del partido tras la salida de Juan García-Gallardo, el elegido fue Carlos Pollán. El polémico presidente de las Cortes de Castilla y León que no considera a su partido de extrema derecha, ni populista, porque respeta "las libertades individuales".

Pollán fue quien, en junio de 2023, amenazó a los socialistas con tomar "acciones judiciales" si no retiraban la bandera LGTBIQ+ de las ventanas de sus despachos. También es el hombre a quien el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió por ausentarse en la celebración del Día de Castilla y León y quien aprobó una propuesta del PP pese a que la iniciativa tuvo más votos en contra que votos a favor.

