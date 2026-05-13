Rodrigo Blázquez, sobre la reacción de las NNGG del PP a la expulsión de Quiles y Ndongo del Congreso: "Uno de los ataques más graves a periodistas"

¿Por qué es importante? Blázquez ha aprovechado el informativo de la noche para lanzar una pregunta: "¿Avala Alberto Núñez Feijóo esa estrategia de sus juventudes? ¿Avala esa falta de respeto con nuestra compañera María Llapart y con todos los periodistas del Congreso?".

La Mesa del Congreso ha suspendido "cautelar e indefinidamente" la acreditación de los agitadores Vito Quiles y Bertran Ndongo debido al aumento de denuncias en su contra, principalmente por parte de PSOE, Sumar, Podemos y la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Quiles enfrenta ocho expedientes y Ndongo tres, por conductas inapropiadas como grabar en áreas no autorizadas. En respuesta, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid atacaron a los periodistas del Congreso en una publicación en X, luego eliminada, que incluía un vídeo de la periodista de laSexta, María Llapart. Rodrigo Blázquez criticó este ataque, cuestionando si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respalda esta falta de respeto hacia los periodistas.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha suspendido de manera "cautelar e indefinida" la acreditación de los agitadores ultra Vito Quiles y Bertran Ndongo. La presidenta del órgano de gobierno de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha tomado esta decisión debido al crecimiento "casi exponencial" de las denuncias contra ellos.

Vito Quiles acumula ocho expedientes y Ndongo tres por denuncias presentadas a instancias del PSOE, Sumar, Podemos y de la Asociación de Periodistas Parlamentarios desde 2025, por comportamientos como grabar en lugares no permitidos o interrumpir ruedas de prensa.

Ante esto, la reacción de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid ha sido la de atacar a los periodistas del Congreso. Lo han hecho con una publicación en X —que horas después han borrado— en la que han escrito "estos 'periodistas' se quedan". Junto a esto han publicado un vídeo de la periodista de laSexta María Llapart preguntando en el Congreso al ministro de Transportes, Óscar Puente, si es 'swiftie' y su canción favorita de la cantante estadounidense Taylor Swift. Porque, como ha dejado claro Rodrigo Blázquez, "sí, en el pasillo del Congreso se hacen preguntas de todo tipo".

Blázquez ha aprovechado el informativo de la noche para abordar la cuestión y ha afirmado que "este es uno de los ataques más graves que ha realizado el PP contra los periodistas, contra laSexta y, en concreto, contra nuestra compañera periodista María Llapart, que aparece en esas imágenes". "Nadie como ella da cada día la mejor información del Congreso de los Diputados. Con respeto, con absoluta rigurosidad", ha resaltado.

Tras esto, ha remarcado que "ese vídeo criticando su labor, su trabajo, su esfuerzo diario, lo ha subido la cuenta oficial de las Nuevas Generaciones del PP". "Así que a esta hora la pregunta es: ¿avala Alberto Núñez Feijóo esa estrategia de sus juventudes, de la Nuevas Generaciones del PP? ¿Avala esa falta de respeto con nuestra compañera María Llapart y con todos los periodistas del Congreso?", ha planteado al líder del PP.

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