Ábalos y Koldo estarán juntos en el módulo 13 de Soto del Real como Cerdán y Aldama

El contexto La llegada de Koldo y Ábalos a Soto Real fue por todo lo alto. Fuentes penitenciarias a laSexta cuentan que fueron recibidos por el director de Soto del Real, Luis Carlos Antón Herrera, y varios jefes de servicio.

José Luis Ábalos y Koldo García pasaron su primera noche en la prisión de Soto del Real compartiendo celda, aunque este viernes se les asignaron celdas individuales en el módulo 13, conocido por ser un área tranquila. La llegada de ambos fue inusual, ya que fueron recibidos por el director de la prisión y varios jefes de servicio, un trato que fuentes penitenciarias describen como "anómalo". Ábalos expresó su agradecimiento por el trato recibido. Durante la cena, debido a la falta de huevos, se les sirvió arroz con fiambre y un postre. Koldo, según su abogada, está tranquilo y se acogió a su derecho a no declarar.

Su primera noche en prisión la pasaron juntos y las que vienen lo harán también. Koldo y Ábalos ingresarán en el módulo 13, un módulo tranquilo en el que casi coinciden con Santos Cerdán.

Ha sido un día largo para José Luis Ábalos y Koldo García en la prisión de Soto del Real, aunque Koldo haya pasado la mañana en la Audiencia. Después de que se haya acogido a su derecho a no declarar por el caso mascarillas en Canarias, no ha pisado de nuevo la cárcel hasta las 12.15. Y allí, han pasado el reconocimiento médico, psicológico y les ha visto también un educador social.

Todo después de haber pasado la noche juntos en la misma litera en Soto del Real. "Está en ingresos. Ha compartido esta noche con Koldo". Así lo reconocía el abogado de Ábalos, Luis Chabaneix, después de visitarle a primera hora de la mañana. "Está sorprendentemente fuerte. Además, quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo", ha indicado a los medios de comunicación.

Entrada por todo lo alto

Agradecido con razón. Porque José Luis Ábalos y Koldo García han recibido una llegada a Soto Real por todo lo alto. Fuentes penitenciarias cuentan a laSexta que fueron recibidos por el director de Soto del Real, Luis Carlos Antón Herrera, y varios jefes de servicio.

Además, sobre las 18:30, la expareja de Ábalos, Andrea de la Torre, entró en prisión para dejarle un montón de cosas. 20 minutos después salía de prisión prácticamente con las manos vacías. Son hechos que esas mismas fuentes consideran un trato "completamente anómalo" para los recién llegados.

En lo referente a la primera cena en la cárcel, estaba previsto que fuera el menú de esa noche en la prisión, compuesto por "arroz blanco, dos huevos cocidos y una porción de queso tipo 'Caserío' de marca blanca". Sin embargo, como se acabaron los huevos en la cocina de la prisión, finalmente cenaron arroz blanco, y fiambre tipo chóped o mortadela, el quesito y un postre tipo yogurt o natillas", han indicado las mismas fuentes.

Tras ello, el exministro y su exasesor pasaron la noche en una celda compartida en el módulo de ingresos, según ha afirmado el abogado de Ábalos. Una noche en la que, según informa 'ok diario', los ronquidos de Ábalos han tenido en vela a Koldo.

Tras esta primera noche, ambos continuarán juntos. Como ya se preveía, finalmente los dos ingresarán en el módulo 13, un módulo tranquilo en el que casi coinciden con Santos Cerdán.

