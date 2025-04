Vidal-Quadras insiste en que Irán está detrás de su intento de asesinato: "He perdido el 40% de la capacidad auditiva"

Irán está detrás del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras. Eso es lo que sostiene el mismo cofundador de Vox y exdirigente del PP a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez sobre su intento de asesinato.

Los hechos tuvieron lugar en plena calle en Madrid el 9 de noviembre de 2023, cuando recibió un tiro en la cara de una persona que huyó en moto y que fue detenida meses después en Países Bajos.

Desde el primer momento, Vidal-Quadras dijo que el atentado podría tener que ver con su apoyo a la oposición iraní. Ahora es la primera vez que el político declara ante el juez por estos hechos.

A la salida de su declaración, el cofundador de Vox ha asegurado a los periodistas que "ha ido muy bien" y ha contado lo poco que recuerda de aquel intento de atentado. "Ese día volvía de andar por el Retiro y escuché una voz que me dijo: 'hola señor'. Y cuando me giré recibí el disparo y mis recuerdos desde ese momento son difusos y no recuerdo nada desde que me desperté cuatro días después", ha señalado.

Así, ha contado que sufre secuelas tras el ataque, que tiene insensibilidad en la parte inferior de la cara y que ha perdido "el 40% de la capacidad auditiva". También ha indicado que sigue medicado "por el tema anímico".

Tras ser preguntado por si vive con miedo al haber sufrido un intento de asesinato, Vidal-Quadras ha reconocido estar "preocupado". "Se trata de un régimen que ha matado a muchos disidentes", ha indicado. Así, ha recordado que ya acusó en un primer momento al régimen iraní, y ha insistido en que "los indicios son cada vez más claros".