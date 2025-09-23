Ahora

David Sánchez, al banquillo

Moncloa respeta el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez pero defiende su inocencia

Los detalles Fuentes consultadas por laSexta ven "sorprendente" que la decisión de la Audiencia de Badajoz se conozca un día después de la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La defensa de David Sánchez ve "fines extraños" en la insistencia de las acusaciones de solicitar a Biedma que le retire el pasaporte
Moncloa ha compartido una rápida reacción a la desestimación del recurso de apelación interpuesto por David Sánchez por parte de la Audiencia de Badajoz, una decisión que obligará al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sentarse en el banquillo.

Fuentes de Moncloa trasladan a laSexta su respaldo a la decisión de la Audiencia Provincial, pero defienden a capa y espada la inocencia de David Sánchez. Estas fuentes aseguran que Sánchez es "inocente" y que al final de este proceso se conocerá toda la verdad.

Desde la filas del PSOE tiran de ironía al asegurar que es "muy sorprendente" que conozcamos esta decisión apenas un día después de que se haya abierto juicio oral al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien la jueza acusa de hasta seis delitos.

En el caso de la Audiencia de Badajoz, este martes hemos conocido la confirmación del procesamiento del hermano del líder del Ejecutivo y de los otros diez investigados por prevaricación y tráfico de influencias, después de desestimar el recurso de apelación interpuesto por Sánchez. El tribunal considera que "existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento".

Los magistrados concluyen "que las cuestiones que el recurso suscita como impeditivas de que un auto como el impugnado pueda dictarse en esta fase procesal, han de ser objeto de debate en juicio oral".

Las acusaciones populares del Partido Popular, Vox, Hazte Oír y Manos Limpias ya han adelantado que pedirán hasta tres años de cárcel para el hermano de Sánchez. Junto a David Sánchez se sentarán también en el banquillo su asesor, Luis Carrera, al cual llevó a su puesto en la institución provincial desde Presidencia del Gobierno, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

