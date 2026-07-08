El viaje al pasado del PP con las bajas: el tijeretazo de Rajoy para los funcionarios que ya había implantado Feijóo en Galicia

Los detalles Con el recorte de Rajoy, los empleados públicos de baja por enfermedad pasaron a cobrar el 50% como máximo los primeros tres días; el 75% hasta el día 20 y a partir de ahí, sí podían cobrar el 100% del sueldo.

Las polémicas declaraciones del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que criticaban el aumento de las bajas laborales, mezclándolo con el absentismo, han generado un gran revuelo, pero también un recuerdo. Porque esto de recortar derechos ya lo ha hecho el PP cuando estaba en el Gobierno.

En concreto, fue durante la presidencia de Mariano Rajoy cuando lograron que los empleados públicos de baja por enfermedad cobrasen menos. La medida se aprobó hace 14 años (en julio de 2021), poco después del rescate económico.

Entonces, los funcionarios de baja por enfermedad pasaron a cobrar el 50% como máximo los primeros tres días; el 75% hasta el día 20 y a partir de ahí, sí podían cobrar el 100% del sueldo.

Así fue el castigo a las bajas de los funcionarios de Rajoy en 2012.

Una medida que defendió el mismo Rajoy, pero también su titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores", aseguraba el presidente; mientras que su ministro aseguraba que era "el momento de aplicar decisiones de esta naturaleza".

Si bien terminó la crisis, el tijeretazo en las bajas laborales de los funcionarios se mantuvo. De hecho, los trabajadores públicos llegaron a salir a la calle de manera masiva para denunciar los recortes. El de las bajas no se derogó hasta 2018, ya con Pedro Sánchez en Moncloa.

Ahora bien, cabe destacar que cuando Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia en 2012, ya había recortado ese derecho incluso antes que Rajoy. Lo hizo en febrero de ese año, como también pasó en la Comunidad de Madrid.

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