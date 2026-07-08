Iñaki López critica que Feijóo crea que "un enfermo que está en casa cobrando sea un lastre para la empresa"

El presentador de MVT ha lamentado que el líder del PP mande "un discurso que ataca directamente a los derechos que tenemos los trabajadores y que ha costado años de lucha conseguir".

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, respondió a Alberto Núñez Feijóo tras sus declaraciones sobre el absentismo laboral, calificándolo de "cáncer" en España. López criticó el uso del término "cáncer" y el discurso de Feijóo, que considera un ataque a los derechos laborales. Destacó que las bajas laborales son otorgadas por razones médicas y que el despido objetivo es aplicable si no hay justificación. López señaló que Feijóo confunde bajas con absentismo y critica su actitud hacia los sindicatos y su intención de imponer una reforma laboral unilateral, similar a lo que ha criticado al Gobierno de Sánchez.

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha dedicado la apertura del programa de este miércoles a contestar a Alberto Núñez Feijóo. Porque hace menos de 24 horas, el líder del PP se atrevió a asegurar que el absentismo es un "cáncer" en España.

"Yo no sé si las bajas laborales son un cáncer, pero sí que pueden deberse a uno, y usar tan alegremente la palabra cáncer es casi lo de menos en un discurso que ataca directamente a los derechos que tenemos los trabajadores y que ha costado años de lucha conseguir", ha dicho López para, acto seguido, lamentar que, según las ideas del líder del PP, parece que vamos a tener que volver a luchar para no perder esos derechos adquiridos. Para no dejar en el pasado las "conquistas de los sindicatos y de los currantes".

Y todo, porque Feijóo no sabe diferenciar entre una baja médica y lo que es realmente "un fraude la baja laboral". Por ello, el periodista ha recordado que nadie "se coge alegremente" un tiempo sin trabajar; es algo "que te da un médico por razones de salud". Sin olvidar que, en la actualidad, si una persona no se presenta en su trabajo y no tiene una causa justificada, su empresa puede aplicarle un "despido objetivo". Así es la ley en España.

Pero "Feijóo lo mezcla todo en un discurso difuso y, por cierto, con un importante tufo a políticas de ultraderecha", ha destacado Iñaki López, que tampoco entiende la forma de Feijóo de relacionarse con los sindicatos. Pues, recordemos, ya ha dicho que cuando llegue al Gobierno, impondrá su reforma laboral.

"Feijóo deja claro que el diálogo social le importa poco. Está dispuesto, eso sí, a reunirse graciosamente con los sindicatos, pero, que haya acuerdo, le da igual. Él ya ha tomado la decisión de manera unilateral", ha lamentado. Sobre todo, porque este mensaje es "justo lo que tantas veces le ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez".

En resumen, "Feijóo ha mezclado bajas y absentismo sin concretar las medidas, pero el mensaje del candidato nos ha llegado. El enfermo que está en casa cobrando lo que le corresponde es un lastre para la empresa y no tiene incentivos para curarse". "Recortemos, por lo tanto, las prestaciones desde la administración, que ya verás qué rápido le baja la fiebre".

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