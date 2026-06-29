Los políticos españoles que se lanzaron a por el voto extranjero: cuando Fraga, Rajoy y Feijóo hicieron campaña en Latinoamérica para sumar votos

¿Qué han dicho? "Todos los militantes del PP son iguales, a todos los necesitamos, a todos os vamos a pedir que nos ayudéis y nos apoyéis y la victoria será una victoria de todos", dijo Rajoy desde Argentina haciendo campaña.

Este lunes, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, acusó a Pedro Sánchez de ampliar el censo electoral a través de la 'ley de nietos', que permite a los nietos de españoles exiliados obtener la nacionalidad y derecho a voto. Históricamente, el voto del migrante ha interesado a políticos, como Mariano Rajoy, quien buscó apoyo en Latinoamérica durante la precampaña de 2008. Manuel Fraga, otro líder del PP, también realizó actos en Latinoamérica, enfrentando acusaciones de manipulación del voto. El PSOE no ha sido ajeno a esta estrategia, con figuras como Emilio Pérez Touriño buscando votos en la región.

Este lunes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido acusando a Pedro Sánchez de estar ampliando el censo electoral mediante la aplicación de la llamada 'ley de nietos'. Es decir, una norma con la que los nietos de los españoles exiliados pueden solicitar la nacionalidad española y, por tanto, lograr con el tiempo el derecho a voto.

El impacto de las personas que pueden votar en España, aunque vivan fuera, no es nuevo en nuestro sistema democrático. De hecho, a lo largo del tiempo, hemos visto a muchos políticos españoles buscando votos en Latinoamérica.

Porque el voto del migrante parece haber interesado a muchos políticos españoles. Entre ellos, al que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En 2007, ya se había arrancado la precampaña para las elecciones generales de 2008 y el líder del PP apostó por hacer viajes a Argentina o a Uruguay. Se dejó ver y querer por Latinoamérica.

De Fraga a Rajoy y Feijóo por LATAM

"Vuelvo a España, pero no vuelvo a España porque estoy en España", dijo desde Argentina haciendo ya campaña. "Un dirigente político necesita sentir el calor de la gente, necesita sentir su apoyo", aseguró en su parada en Uruguay.

El expresidente Mariano Rajoy estaba buscando los votos y el apoyo del electorado latinoamericano. "Todos los militantes del PP son iguales, a todos los necesitamos, a todos os vamos a pedir que nos ayudéis y nos apoyéis y la victoria será una victoria de todos", decía en sus mítines Rajoy.

Y seguimos con dirigentes del PP que han usado este método no solo para sumar votos en las elecciones nacionales. Porque, a nivel de autonómicas y locales, destaca Galicia como lugar en el que se ha buscado la ayuda de Latinoamérica.

Hay que recordar los tiempos de Manuel Fraga. Él fue de los primeros políticos que hicieron actos de campaña por países de Latinoamérica. Así, por ejemplo, en 2005 dijo desde suelo argentino: "Lucharé por el acceso privilegiado y sin obstáculos al mercado laboral español de todos aquellos descendientes de gallegos".

De hecho, existe la sospecha de que el exlíder gallego llegó a comprar votos, que desarrolló un 'carretaxe' en Argentina. Es decir, que se produjo una manipulación del voto de la diáspora en el extranjero.

"He votado algunas veces sin saber a quién votaba. Me acuerdo de que, una vez, Fraga llevó 400 kilos de pulpo al centro gallego de Buenos Aires, y te pagaban 50 dólares por ir a votar", asegura el músico Juan Calor Cambas.

Volviendo al actual líder del PP, a Alberto Núñez Feijóo, hay que recordar que también se ha dejado ver por Argentina. "Es posible y deseable compartir objetivos comunes, pese a las distancias geográficas", dijo desde allí en 2016.

El PSOE también ha buscado sus votos

Una lista de líderes populares a la que hay que sumar algunas figuras del PSOE. Porque los políticos del PP no han sido los únicos que han sido conscientes del peso del electorado extranjero.

El socialista Emilio Pérez Touriño también visitó Latinoamérica. "El cambio va a empezar en la inmigración", aseguró en 2005 desde Uruguay. Años después, hizo lo propio en Argentina, en 2009. Allí lanzó este mensaje: "Con los gallegos nos unen muchas cosas. Supongo que la lengua, la cultura, el sentimiento, la vibración. Todo eso nos ha de seguir uniendo".

En definitiva, una estrategia más de los políticos con la que buscan, todos, cumplir un mismo objetivo: conseguir el voto.

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