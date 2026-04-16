Las vergüenzas de Vox por las que nadie se ruboriza en Bambú: así defienden lo indefendible los de Santiago Abascal

El contexto Ni la purga entre los suyos ni la recogida de cable respecto a su amado Donald Trump en los últimos días, como tampoco el bochornoso momento protagonizado en el Congreso por José María Sánchez, hacen reflexionar a Vox fuera del insulto.

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith, sumándose a una serie de purgas que incluyen a figuras como Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros. Esta serie de expulsiones coincide con momentos críticos para el partido, que ha defendido acciones polémicas de sus miembros, como el comportamiento de José María Sánchez en el Congreso, donde insultó y amenazó. Santiago Abascal, líder de Vox, minimizó la gravedad del incidente. Además, Carlos Flores insultó a un diputado de Sumar en redes sociales, y Antonio Martínez Nieto hizo declaraciones controvertidas sobre el aborto y la eutanasia, sin ser desautorizado por el partido.

Vox ha expulsado este jueves de forma definitiva a otro más de los suyos: Javier Ortega Smith. Sí, aquel que fue número dos y que fue reprobado por un episodio violento que protagonizó en el Ayuntamiento de Madrid. Una salida oficial que forma parte de la purga que comenzó con la negacionista de la violencia machista Macarena Olona; que siguió con Iván Espinosa de los Monteros —aquel que criticó haber pasado "de pegar palizas a los homosexuales a que ahora impongan su ley"—; con la investigada por relacionar menores migrantes con delincuentes Rocio Monasterio.

Unas expulsiones que podrían titular una novela como 'Los diez verditos' y que llegan en un momento crítico, después de que este miércoles Vox cuestionara a su amado presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en forma de pellizco de monja y en unas 48 horas clave que les han definido.

Y es que en tan solo dos días han mostrado cómo pueden defender lo indefendible en una democracia, como fue el bochornoso episodio protagonizado por su diputado José María Sánchez cuando asaltó la zona de la Presidencia del Congreso con insultos y amenazas. Sí, aún continúan defendiendo sus vergüenzas, porque la de este martes no es la única.

El Sánchez de Vox decidía elevar la tensión a cotas inéditas en la Cámara Baja, ignorando las llamadas al orden, subiendo sin permiso a la tribuna y encarándose a la máxima autoridad de la institución. Desde entonces, han tenido que pasar dos días hasta el pronunciamiento de su líder, Santiago Abascal. Una valoración en la que, para sorpresa de nadie, ha restado gravedad a los hechos: "Me parece que es un chiste que estemos hablando de esto y que algunos lo compararan con el 23F", ha asegurado ante las preguntas de la prensa.

Si bien quienes se pronunciaron en un primer momento fue para cerrar filas, en privado admitieron que las formas fueron cuestionables. En lo público, en cambio, tiraron de insultos como "puñado de cobardes", "tarado" o "gentuza" para defender a su compañero. Por supuesto, la culpa era de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis: "Los que se equivocan son la Presidencia de la Cámara, no ejerciendo su función de control y de orden. Eso es lo que tiene que hacer", denunciaba la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán.

Precisamente, entre justificación e insultos sobre lo ocurrido en el Congreso de los Diputados llegaba una segunda vergüenza para Bambú. Su miembro Carlos Flores dedicaba una publicación en su perfil de X al diputado de Sumar Nahuel González al que insultaba de distintas formas: "gilipollas, ignorante, asesino, nazi". Unos términos que hicieron brotar, según cuentan ellos, a su compañero José María Sánchez.

Él, el protagonista de tan lamentable escena, también ha salido este jueves a valorar su bochorno y, lejos de disculparse, se justifica, en una entrevista a 'El Debate', en que todo se ha magnificado. De esta manera, insiste en que la víctima es él, tal y como ya en los pasillos del Congreso el día de autos: El afectado y perjudicado soy yo. (...). No tengo que soportar reiteradamente los insultos de nadie".

Y por si fuera poco, en paralelo, resonaban en la Asamblea de Murcia estas palabras de otro de sus diputados: "Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia", pertenecen a Antonio Martínez Nieto. Si bien él mismo ha matizado esas palabras asegurando que no se refería en ningún caso a violencia física, a última hora de este nadie en Bambú le ha desautorizado esas palabras.

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