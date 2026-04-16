Vox respalda a su diputado expulsado en el Congreso y niega "violencia": "Fue una discusión airada"

El contexto Pese a las imágenes del incidente, el propio José María Sánchez no solo no ha rectificado, sino que ha defendido su actitud alegando que fue él quien se sintió amenazado: "Yo sí tuve motivos para pensar que me podían pegar".

El Congreso de los Diputados ha vivido un nuevo episodio de tensión tras la expulsión del diputado de Vox, José María Sánchez, quien protagonizó un enfrentamiento con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, durante una sesión plenaria. Pese a las imágenes del incidente, Sánchez ha defendido su actitud, alegando sentirse amenazado. Vox, liderado por Santiago Abascal, ha minimizado lo ocurrido, mientras que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado la conducta del diputado. Otros grupos parlamentarios han criticado a Vox por comportamientos similares, alertando sobre el riesgo de una escalada de violencia.

El ambiente político en el Congreso de los Diputados ha vuelto a tensarse tras la expulsión del diputado de Vox José María Sánchez, protagonista de un enfrentamiento en pleno hemiciclo que ha generado una oleada de reacciones entre las distintas formaciones.

Lejos de rebajar la polémica o pedir disculpas, Vox ha cerrado filas en torno a su diputado. Su líder, Santiago Abascal, ha restado gravedad a lo ocurrido, asegurando desde Andújar, Jaén, que "no ha habido violencia" y que todo se limitó a "una discusión airada".

Los hechos se produjeron durante la sesión plenaria del martes, cuando José María Sánchez subió a la tribuna y se encaró con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien en ese momento presidía la Cámara.

La escena, considerada inédita por varios diputados, terminó con la expulsión del parlamentario de Vox. Pese a las imágenes del incidente, el propio Sánchez no solo no ha rectificado, sino que ha defendido su actitud alegando que fue él quien se sintió amenazado.

"Yo sí tuve motivos para pensar que me podían pegar, pero no me da ningún miedo", afirmó, sin aclarar si se refería al propio Gómez de Celis o a otro diputado que, según su versión, lo increpó.

Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ha condenado lo sucedido, marcando distancias con Vox. "Es evidente que nosotros no podemos compartir en ningún caso cuál ha sido la actitud del diputado de Vox. Cualquier tipo de incidencia de diputados que falten al decoro de la Cámara siempre la vamos a condenar", señaló.

Sin embargo, Feijóo aprovechó también para criticar a la Mesa del Congreso, a la que acusó de "bloquear constantemente las leyes que se aprueban en la otra cámara, en el Senado", introduciendo así el choque institucional en el debate.

Desde otros grupos parlamentarios, las reacciones han sido especialmente duras. La diputada de Más Madrid, Alda Recas, aseguró que este tipo de comportamientos no son aislados, sino que responden a una actitud generalizada dentro de la bancada de Vox.

"Cuando se habla de temas que ellos consideran contrarios a su ideología, desde el aborto, sanidad o migraciones, los comentarios son xenófobos, con una actitud altiva, riéndose del que esté hablando", denunció.

La polémica se ha intensificado en las últimas horas tras conocerse otro incidente protagonizado por un diputado de Vox, que insultó al parlamentario de Sumar Nahuel González, llamándolo "gilipollas". El propio González advirtió del riesgo de que la situación vaya a más: "Si no nos ponemos firmes todos, esto va a ir a peor y la violencia va a ser real".

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