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Propuesta de Bruselas

¿Cómo se establece? ¿Quién corre con los gastos? Las preguntas y respuestas de la ley del teletrabajo en España

El contexto Europa ha planteado a las empresas la obligatoriedad de que sus empleados trabajen un día a la semana desde casa para luchar contra la crisis energética, derivada de la guerra en Oriente Medio.

Teletrabajo en España
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Bruselas pretende tomar cartas en el asunto con la crisis energética a causa de la guerra en Oriente Medio. Con la carestía de los precios del combustible. Con, quién sabe, una posible escasez de petróleo en la Unión Europea. Han plateado obligar a las empresas a al menos un día de teletrabajo a la semana, algo con lo que no está de acuerdoYolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno.

Porque afirma que ella no es partidaria de obligar a nadie. Porque, además, recuerda que en España ya hay una ley que regula el teletrabajo. Una que lleva en vigor desde la pandemia y que deja tanto preguntas como respuestas a su alrededor más de un lustro después del covid.

La primera de ella es qué se considera teletrabajo. Según la norma, el teletrabajo engloba a todo trabajador que realice su labor desde casa durante más del 30% de su jornada por tiempo de tres meses. Es decir, para una jornada normal de 40 horas semanales, esto sería un día y medio.

¿Y quién establece todo esto? La decisión de teletrabajar es voluntaria y también ha de ser reversible. Es decir, el empleado puede decidir cuando quiera volver a la oficina. Además, esta decisión debe llegar tras un acuerdo por escrito entre empresa y trabajador.

La ley también deja claro que es la empresa la que debe correr con todos los gastos que se generen por teletrabajar. ¿Cómo? Por ejemplo, en forma de un complemento salarial.

En cuanto a los descansos, aunque se trabaje en el mismo sitio en el que se descansa, la ley obliga a cumplir con ambas cosas garantizando la desconexión digital. "No podemos estar permanentemente conectados", expuso Yolanda Díaz.

Esta ley llegó a buen puerto tras el acuerdo en su momento entre el Gobierno tanto con la patronal como con los sindicatos.

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