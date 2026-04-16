El exconselleiro Villares exige "disculpas" tras archivarse la causa por una presunta agresión sexual a la modelo Paloma Lago

¿Qué ha dicho? "Cuando un político decide condenar sin juicio, entraña un enorme peligro y se quiebran las garantías de la sociedad", ha afirmado Villares. Por ello, espera "una reflexión y una disculpa" mientras que él sigue trabajando "para restituir" su imagen y su honor.

El exconselleiro Alfonso Villares, tras el archivo de la denuncia por presunta agresión sexual interpuesta por Paloma Lago, ha exigido disculpas al considerar que su imagen pública fue injustamente dañada. La Audiencia Provincial de A Coruña cerró la causa por falta de indicios y la acusación no recurrió, haciendo firme la decisión. Villares, quien dimitió y se dio de baja del PP al conocerse la denuncia, ahora busca reincorporarse al partido. Durante este tiempo, ha trabajado como veterinario en la Consellería de Medio Rural y agradece el apoyo recibido. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no ve problema en su regreso a la política.

Desde Galicia, el exconselleiro Alfonso Villares ha exigido este jueves "disculpas" tras el archivo de la denuncia de Paloma Lago. La modelo y presentadora le denunció por un presunto delito de agresión sexual, pero la Audiencia Provincial de A Coruña dio carpetazo a la causa, a principios de abril, tras confirmar "la falta de indicios". En una declaración en la que no ha respondido a preguntas de la prensa, en un hotel de Santiago de Compostela, el exconselleiro ha explicado que la acusación no ha recurrido el auto de la Audiencia Provincial, por lo que este ya es firme.

Ahora, el que fuera miembro del PP y conselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, quiere que todo vuelva a la normalidad. Aunque no puede pasar por alto el daño causado. Por ello, asegura: "Mi imagen pública ha sido injustamente dañada, porque hubo personas, especialmente responsables políticos, que decidieron ignorar mi presunción de inocencia".

"Cuando un político decide condenar sin juicio, entraña un enorme peligro y se quiebran las garantías de la sociedad", ha afirmado Villares, que ha dicho que espera "una reflexión y una disculpa" por parte de estas personas y que él, mientras tanto, trabajará "para restituir" su imagen y su honor.

Quiere volver al PP

Ahora que la justicia dice que es inocente, Villares lo tiene claro: "Lo primero que voy a pedir es mi reincorporación como afiliado al Partido Popular". Porque hay que recordar que, al hacerse pública la denuncia interpuesta por Paloma Lago, él presentó su dimisión.

"Vengo de comunicar mi dimisión como consejero de Mar", dijo públicamente Alfonso Villares para dejar su cargo en la Xunta. Su marcha supuso el fin de su trayectoria política tanto dentro del municipalismo gallego, como dentro del Partido Popular de Alfonso Rueda. Y eso que llegó a decir sobre Villares: "Me gustaría recuperarlo en la vida pública".

Su partida de la política se produjo en junio de 2025. "Quiero centrar todas mis fuerzas en defenderme donde corresponde", dijo. También se dio voluntariamente de baja del PP tras conocer que estaba siendo investigado. Ahora, en abril de 2026, quiere volver al partido.

Una vez conocida la decisión de la Audiencia Provincial, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró la semana pasada que él no tendría ningún problema con la vuelta a la vida pública del exconselleiro, si bien recordó que era una decisión que dependía del propio Villares. Este ha señalado que en este tiempo ha estado ejerciendo su profesión como veterinario en la Consellería de Medio Rural y ha agradecido el apoyo recibido por parte de familiares, amigos, de la gente que lo quiere y de sus compañeros de trabajo.

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