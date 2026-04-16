El PP tarda dos días en condenar la actitud del diputado de Vox y critica a la mesa del Congreso: "No tratan igual a unos y a otros"

¿Qué está pasando? Feijóo, después de que los 'populares' no firmasen la declaración institucional, ha condenado "cualquier tipo de incidencia que falte al decoro de la Cámara" para afirmar que la Cámara Baja "bloquea constantemente las leyes aprobadas en el Senado".

El Partido Popular ha condenado la conducta del diputado de Vox, José María Sánchez, tras un incidente en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, expresó su rechazo a la actitud del diputado, pero también criticó a los miembros de la mesa del Congreso por bloquear leyes aprobadas en el Senado. Jaime de los Santos, diputado del PP, calificó de inaceptables estas actitudes y señaló un trato desigual por parte de la presidenta y el vicepresidente del Congreso. Vox, por su parte, minimizó el incidente, con Santiago Abascal describiéndolo como una discusión aireada, no violencia.

El Partido Popular ha condenado la actitud, la violenta escena, protagonizada por José María Sánchez, diputado de Vox, en el Congreso de los Diputados. En un lugar, en la Cámara Baja, donde el miembro del partido de ultraderecha se levantó y protagonizó un encontronazo con el vicepresidente de la mesa. Dos días después, los 'populares', a través de Alberto Núñez Feijóo, han mostrado su rechazo a lo ocurrido... con algún que otro matiz.

Porque el líder de los de Génova ha aprovechado para cargar contra los miembros de la mesa del Congreso. Lo ha hecho tras expresar su condena a "cualquier tipo de incidencia de diputados que falten al decoro de la Cámara": "No podemos compartir en ningún caso cuál ha sido la actitud del diputado de Vox".

Después, el matiz: "Están bloqueando constantemente las leyes que se aprueban en el Senado, en la otra Cámara".

En la misma vía se ha mostrado Jaime de los Santos, diputado del PP, que tilda de "inaceptable" las "actitudes de esas características" mientras apunta a la mesa del Congreso: "La presidenta y el vicepresidente no tratan del mismo modo a unos que a otros".

Han recalcado eso sí que criticar a la mesa no significa que apoyen al diputado de Vox, a pesar de que ayer el PP se negara a firmar la iniciativa del PSOE, la declaración institucional, para condenar lo ocurrido.

En el caso de Vox, a Santiago Abascal le parece "un chiste" que se hable de violencia para contar lo que sucedió con su diputado "y que algunos lo comparen con el 23F".

"No ha habido ningún tipo de violencia, lo que ha habido es una discusión aireada", dice un Abascal que afirma que "la violencia la promueve el PSOE".

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