Nahuel González (IU) advierte tras lo ocurrido con un diputado de Vox: "Puede acabar en una violencia grave en el hemiciclo"

El diputado de Izquierda Unida ha criticado que el Partido Popular ampare y apoye "constantemente" a Vox, recordando que se negaron a firmar una declaración institucional para condenar lo ocurrido en el Congreso.

El diputado del grupo parlamentario de Vox en el Congreso José María Sánchez fue expulsado del pleno tras subir a la tribuna del hemiciclo y encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

Nahuel González ha condenado estos hechos, señalando que en las sesiones parlamentarias "la violencia es constante". "Vox no viene a trabajar", ha indicado en Al Rojo Vivo, añadiendo que a él le insultan diputados del partido liderado por Santiago Abascal, pero nunca se le ha ocurrido subir al estrado como lo hizo José María Sánchez.

De esta forma, ha dejado claro que no hay que restarle importancia a lo ocurrido, indicando que puede acabar en "una violencia grave dentro del hemiciclo".

En cuanto a la sanción que debería haber, el diputado de Izquierda Unida ha señalado que cree que hay que ser totalmente rigurosos con el reglamento y ser "contundentes". "No hay que permitir ni un milímetro de esta violencia", ha destacado, señalando que lo que intentan demostrar es cierto "antisistema en el Congreso", algo que ha recalcado que "no es verdad".

"Este comportamiento hay que pararlo", ha insistido. Un momento que ha aprovechado para señalar al PP, criticando que constantemente estén "amparando y apoyando" a Vox.

De hecho, ha recordado que no quisieron firmar una declaración institucional para condenar esta violencia. "Si no nos ponemos firmes, va a ir a pero y la violencia va a ser real", ha advertido.

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