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Caso Montoro

La Fiscalía pide amenazar con una imputación por desobediencia a los bancos que no entreguen la información requerida del caso Montoro

Los detalles Los Mossos d'Esquadra han indicado al juez que si falta información en la causa, es por la falta de colaboración de las empresas gasísticas que están siendo investigadas y de los bancos a los que se requirió información.

Imagen de archivo de Cristóbal Montoro. Imagen de archivo de Cristóbal Montoro.Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe, en el marco del caso Montoro, en el que pide al juez de Tarragona Rubén Rus que solicite que los bancos a los que se pidió información sobre los investigados "designen a una persona que se responsabilice de atender los mandamientos judiciales, bajo apercibimiento de desobediencia".

Según el informe al que ha tenido acceso laSexta, la fiscal Carmen García Cerdá explica que, "a pesar de que los requerimientos de documentación sobre las cuentas de investigados, personas físicas y jurídicas que ha realizado el magistrado instructor en la causa han sido claros y concretos, ya han sido varias las reiteraciones que se han tenido que realizar".

"El análisis inicial de la última entrega de documentación remitida por los bancos evidencia que sigue sin atenderse por alguno de ellos el requerimiento en los términos solicitados", señala.

Los Mossos d'Esquadra también han contestado al juez que han dado cumplimiento a todos los encargos que le hicieron y que, si falta información en la causa, es por la falta de colaboración de las empresas gasísticas que están siendo investigadas y de los bancos a los que se requirió información.

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