Ayuso sigue en silencio dos días después de conocer la manipulación de listas de espera en el Ramón y Cajal

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid se parapeta tras su consejera de Sanidad, que ha acusado de los cambios en la gravedad de los pacientes al propio cirujano que denunció el escándalo. "La manipulación informática deja huella en los documentos", avisa el médico.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido la labor sanitaria de su gobierno, asegurando que las medidas tomadas buscan mejorar la vida de los madrileños. Sin embargo, ha mantenido silencio sobre la crisis relacionada con la manipulación de listas de espera en el hospital Ramón y Cajal, que afecta a 57 pacientes. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha culpado al cirujano denunciante de manipular las listas para su beneficio. El médico acusado, Luis Alberto Martos, ha negado las acusaciones, afirmando que cualquier manipulación informática deja un rastro que no lo involucra.

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha reivindicado este miércoles la labor sanitaria de su gobierno. Todas las medidas tomadas, según la popular, las toman pensando en los sanitarios y en que los madrileños vivan más y mejor. Eso sí, sobre la crisis destapada tras conocer la manipulación de las listas de espera en el Ramón y Cajal, nada de nada. Ayuso sigue guardando silencio, aunque ya han pasado 48 horas.

Porque ya es el segundo día en el que Isabel Díaz Ayuso no tiene nada que decir sobre los cambios en la gravedad de la situación de hasta 57 pacientes en las listas de espera en un hospital universitario y público de la Comunidad de Madrid.

Según han denunciado los médicos de Madrid y asociaciones, manipulaciones que responden a un "maquillaje de las listas", para cumplir con lo impuesto por la consejería de Sanidad madrileña. "Es algo que sucede en toda España, no solo en la Comunidad de Madrid" ha llegado a denunciar la asociación Amyts.

Culpar al denunciante

También estamos en el segundo día en el que Isabel Díaz Ayuso ha usado de parapeto a su consejera de Sanidad, Fátima Matute. La misma que, supuestamente, ha dado explicaciones. Aunque, en realidad, lo que ha hecho es dar una versión inexplicable.

Hace menos de 24 horas, informaba de que abría una investigación para esclarecer lo ocurrido, para averiguar por qué hay 57 personas afectadas tras haberse cambiado la prioridad de sus operaciones quirúrgicas.

Este miércoles, a pesar de la cantidad de implicados, para la consejera de Sanidad ya está todo clarísimo: el cirujano denunciante, el que destapó el escándalo públicamente, es el culpable. O en palabras de Fátima Matute: "El médico denunciante es quien manipuló las listas de espera". "Es un trabajador del hospital Ramón y Cajal, que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio".

Es más, ha llegado a decir que este médico lo habría hecho "para trabajar menos y operar casos menos complejos". Unas acusaciones a las que ya ha respondido el señalado.

Los cambios "dejan una huella"

Luis Alberto Martos ha asegurado este mismo miércoles en Más Vale Tarde: "La ignorancia es atrevida y esta señora es muy atrevida". Porque, según ha explicado, "la manipulación informática deja huella y deja una huella en los documentos". Así que, "quien cambia las prioridades sale aquí, queda su registro electrónico".

Tras lanzar esta advertencia a modo de respuesta tras ser acusado por la consejera de Ayuso, el cirujano ha dejado claro que él no sale registrado en esos 57 informes cambiados. "Yo no manipulo ningún documento".

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