Las NNGG del PP confunden el apoyo a Palestina o a la sanidad pública con vandalismo: les pillan 'in fraganti' borrando un mural ciudadano en Rivas (Madrid)

Los detalles "Hemos venido a limpiar las calles de Rivas", aseguran los más jóvenes del PP de este municipio de Madrid. "Nuestra generación es la generación de la libertad, de la limpieza y del orden, frente a la decadencia de la izquierda".

En Rivas-Vaciamadrid, un mural ciudadano ha sido borrado por las Nuevas Generaciones del PP, quienes justifican su acción bajo el lema de "libertad, limpieza y orden", criticando la "decadencia de la izquierda". Sin embargo, las imágenes muestran que el mural no estaba vandalizado, sino que contenía mensajes sobre la sanidad pública y el pueblo palestino. Jesús Martínez, portavoz adjunto del PP local, defiende la acción, mientras que las Juventudes Socialistas exigen su dimisión. El Gobierno Municipal e IU expresan su preocupación, y la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública ha denunciado el hecho ante la Guardia Civil. La comunidad defiende el mural como un espacio para la expresión literaria y la defensa de los servicios públicos.

Cruce de acusación y de acciones en Rivas-Vaciamadrid. ¿El motivo? Un mural ciudadano que ha sido parcheado, pintado totalmente de blanco, por las Nuevas Generaciones del PP. Lo han limpiado, eliminando grafitis y devolviendo el "orden" a la zona. Eso es lo que aseguran los más jóvenes dentro del PP de este municipio de Madrid.

Y es que, esta agrupación se define como una nueva generación, la de "la libertad", capaz de frenar la decadencia de la izquierda. O como ellos mismos han explicado: "Nuestra generación es la generación de la libertad, de la limpieza y del orden, frente a la decadencia de la izquierda", aseguran, para volver a atacar diciendo que "todo lo que toca" una persona de izquierdas se "convierte en una pocilga".

Esta es la manera en la que las juventudes populares sacan pecho de su trabajo, de su buena acción tras haber limpiado un muro "vandalizado" con pintadas. "Por eso hoy hemos venido a limpiar las calles de Rivas", han confirmado este jueves.

Hasta aquí, la versión dada por los miembros de las Nuevas Generaciones del PP de Rivas-Vaciamadrid. Porque la realidad es otra. Es la que muestran las imágenes del vídeo que acompaña esta información. Imágenes que confirman que el muro no estaba "vandalizado", sino repleto de mensajes recordando al pueblo palestino. Y, un poco más a la derecha, alguien había escrito un poema en defensa de la sanidad pública, fruto de un certamen celebrado en 2024.

Las NNGG del PP confunden el apoyo a Palestina o a la sanidad pública con vandalismo: les pillan 'in fraganti' borrando un mural ciudadano en Rivas (Madrid)

Tanto el poema como los mensajes del mural ciudadano que recuerdan al pueblo palestino han desaparecido. Un grupo de jóvenes populares lo ha pintado y los han pillado in fraganti. Ocurrió en la tarde de este lunes.

Entre ellos, había uno que destacaba: Jesús Martínez, el portavoz adjunto del grupo del PP en el Ayuntamiento. Ahora, tras conocer que ha cometido esta acción, las Juventudes Socialistas no han dudado en pedir su dimisión.

Ante los micrófonos de laSexta, ha defendido el borrado de estos mensajes escritos en el muro de Rivas. "Me hace gracia que en esta ciudad las Juventudes Socialistas e IU le pidan la dimisión a unos chavales que han limpiado las calles y no a quienes las ensucian", ha dicho Jesús Martínez.

Un punto de vista que no comparte el Gobierno Municipal. "Nos parece muy preocupante", ha asegurado el portavoz de IU en el ayuntamiento de Rivas, José Luis Alfaro González. "Debemos todas y todos velar por el respeto".

Tampoco la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública, que ya ha emprendido acciones legales denunciando lo ocurrido ante la Guardia Civil. "Tenemos cuatro testigos que están dispuestos a declarar", aseguran.

En la calle, parece que el sentir general va en la misma dirección: la defensa de un mural que dio voz a escritores del sureste de Madrid y que clamaba por los servicios públicos. Porque una cosa es borrar unas pintadas y otra eliminar un soporte oficial para los versos de escritores del sureste de la Comunidad de Madrid. Todo perpetrado un día antes del 14 de abril, el día de la República. Una acción que ha terminado con una denuncia.

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