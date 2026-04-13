Claudio Rivas, principal socio de Aldama, guarda silencio ante el tribunal en el juicio del caso mascarillas

El contexto Rivas, imputado junto a Aldama en la causa sobre el fraude millonario de hidrocarburos, un asunto que también ha salido en el juicio, es una figura crucial en el engranaje de la trama y las supuestas prebendas y pagos al exministro.

Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama, ha optado por no responder preguntas en el juicio sobre supuestos pagos al exministro José Luis Ábalos, en el que está imputado por un caso de fraude de hidrocarburos. Durante la fase de instrucción, Rivas sí declaró ante el Tribunal Supremo, pero en la vista oral ha mantenido silencio, siguiendo el consejo de su abogado. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Aldama usó a Rivas para financiar un chalé en Cádiz, presuntamente vinculado a mordidas para Ábalos. Otro socio de Aldama, Javier Serrano, también se negó a declarar, destacando el fiscal su derecho a no responder preguntas.

Claudio Rivas, el principal socio del comisionista Víctor de Aldama y una de las figuras cruciales en los supuestos pagos y prebendas al exministro José Luis Ábalos, ha rechazado responder a las preguntas de las partes en el juicio al estar imputado en el caso de hidrocarburos en la Audiencia Nacional.

Al contrario de lo que sucedió cuando fue citado como testigo en el Alto Tribunal durante la fase instrucción, Rivas ha optado por guardar silencio en la vista oral que se celebra en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, en la que también ha comparecido como testigo.

"No voy a contestar, me ha dicho mi abogado que no conteste", ha manifestado en repetidas ocasiones, acompañado de su letrado. De esta forma, no ha aclarado ni su relación con Carmen Pano ni cómo conoció a Aldama, reiterando dicha frase con cada pregunta que le han hecho.

Rivas, imputado junto a Aldama en la causa sobre el fraude millonario de hidrocarburos, un asunto que también ha salido en el juicio, es una figura crucial en el engranaje de la trama y las supuestas prebendas y pagos al exministro.

La Fiscalía Anticorrupción cree que Aldama aprovechó el "afán" de Rivas para obtener un título de operador en el sector de hidrocarburos para que, de la mano de otra empresaria, corriera con los gastos de la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) para alquilárselo al exministro. El disfrute de este inmueble forma parte de las presuntas mordidas que el fiscal imputa a Ábalos.

Ese chalé fue adquirido por la empresa Have Got Time, que está administrada por Leonor Pano, quien en el juicio dijo que adquirió esa propiedad a petición de Claudio Rivas.

Además, en su testifical en el juicio, su madre, la empresaria Carmen Pano, dijo que hizo dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama, un dinero que previamente había recibido de Claudio Rivas.

Sin embargo, Claudio Rivas negó en instrucción que él diese dinero para entregar al PSOE, y se desvinculó al mismo tiempo de la compra del chalé vinculado al exdirigente socialista.

Tampoco ha querido contestar a ninguna pregunta otro socio de Aldama, Javier Serrano, investigado en la parte del caso que instruye la Audiencia Nacional.

Como sucedió con Rivas, también Serrano accedió a declarar ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en fase de instrucción, pero este lunes, en el juicio, se ha limitado a repetir una y otra vez la frase "no voy a contestar", después de mirar a su abogado para que le indicase cómo proceder.

El fiscal ha puesto de relieve ese "peculiar derecho a no declarar a ninguna pregunta", aunque estas no sean incriminatorias.

No ha aclarado, por tanto, si ordenó a una empleada de una empresa en República Dominicana entregar dos sobres con 10.000 dólares cada uno al hermano de Koldo García, Joseba, que la Fiscalía considera mordidas para Ábalos.

Así lo manifestó esta empleada la semana pasada en su declaración como testigo, mientras que Joseba García negó haber viajado dos veces al país caribeño a por ese dinero, sino que dijo hacerlo por otros motivos y sostuvo que, aprovechando esos viajes, Aldama le pidió que recogiese documentación en un sobre, que no abrió.

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