Un testimonio demoledor para Ábalos: el exsubsecretario de Transportes le apunta como responsable último de la compra de las mascarillas de Aldama

¿Qué ha dicho? La propuesta de Jesús Manuel Gómez era comprar cuatro millones de mascarillas, pero recibió orden de comprar el doble. "Koldo me dijo que firmáramos una nueva orden por ocho millones", ha resaltado sobre quien, ha dicho, se presentó en su despacho con una oferta de Soluciones de Gestión: "Entendí que me transmitía la decisión final del ministro y por eso él luego firma la orden".

La jornada de este martes del juicio de las mascarillas tiene un titular: fue José Luis Ábalos quien dio las órdenes sobre la compara del material bajo sospecha. Así lo ha declarado el que entonces era subsecretario del Ministerio de Transportes. Algunas de esas órdenes se las dio directamente Ábalos y otras a través de Koldo.

A Jesús Manuel Gómez García, exsubsecretario de Transportes, le encargaron la compra de mascarillas durante la pandemia. Eso sí, bajo las órdenes del exministro José Luis Ábalos. Sin ninguna oferta, Gómez propuso que la adquisición se realizase a través de Puertos del Estado, que "tenía más experiencia, capacidad logística, mejor posición financiera y tesorería". "Y al ministro le pareció bien", ha declarado este martes.

Lo ha hecho en el juicio en el Tribunal Supremo que, un día más y por segunda semana, ha sentado en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Gómez ha declarado que, al día siguiente —el 19 de marzo— Koldo se presentó en su despacho con una oferta de Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama. "En 24 horas se firmó la orden", ha asegurado, aunque ha agregado que desconoce "cómo les llega la oferta".

Su propuesta era comprar cuatro millones de mascarillas, pero recibió orden de comprar el doble. "Koldo me dijo que firmáramos una nueva orden por ocho millones", ha resaltado. "Entendí que me transmitía la decisión final del ministro y por eso el ministro luego firma la orden", ha continuado el exsubsecretario de Transportes.

Así lo ha asegurado hasta en dos ocasiones. "Yo propuse al ministro cuatro millones sin consultarle", ha aclarado. Y a la pregunta de si la orden de que fueran ocho fue la primera decisión del ministro, ha respondido: "Sí, podríamos decir que sí".

Gómez García ha señalado a Ábalos una y otra vez. "No dependían de mí, por eso la orden fue del ministro", ha dicho, y ha repetido: "Yo trataba con el ministro o con su director de gabinete". Eso sí, nunca fue coaccionado ni amenazado. "No me coaccionaron", ha asegurado.

Este testimonio es muy importante para esta causa, ya que le pone las cosas aún más difíciles a Ábalos. Gómez ha dejado claro así que fue Koldo García quien propuso contratar a la empresa de la trama Soluciones de Gestión antes de que el exministro ordenara la compra de 13 millones de mascarillas a través de dos empresas públicas: primero de Puertos del Estado y después de Adif.

Otro de los testimonios relevantes este martes ha sido el de un exdirectivo de Adif, que ha señalado a Isabel Pardo de Vera —quien declarará este miércoles en el Supremo— como la persona que le dio el contacto de Soluciones de Gestión.

Michaux Miranda Paniagua, ex jefe de personal de Adif, ha apuntado a la entonces presidenta de Adif al afirmar que fue esta, y después el secretario general, quien le dio el contacto de Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama. El gerente de personal ha intentado, además, justificar esa compra por la premura de la emergencia durante la pandemia, pero el fiscal le ha recordado que había ofertas más baratas.

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