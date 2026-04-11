Las intrahistorias del juicio por el caso mascarillas: libros de trenes, bolsas de dinero, desamor y un gato

Los detalles Pese a que se esté celebrando un juicio por un caso de corrupción, las sesiones están siendo recordadas por las intrahistorias de los protagonistas y actores secundarios que por el motivo inicial por el que están en sede judicial.

Víctor de Aldama llegó al juicio del caso mascarillas con pasteles para los medios, evitando llevar palomitas que evidenciarían el interés por la intrahistoria del caso más que por la investigación de corrupción. La trama incluye presuntos enchufes, como el de Claudia Montes, quien negó haber sido favorecida por José Luis Ábalos. En el juicio, se mencionaron pagos de 45.000 euros llevados a la sede del PSOE por Carmen Pano. Jessica Rodríguez, exnovia de Ábalos, negó recibir dinero a cambio de sexo, afirmando ser dentista. La historia mezcla libros de trenes, dinero y desamor, con un toque de humor sobre un gato.

Víctor de Aldama llegó al juicio del caso mascarillas con pasteles para los medios de comunicación que se concentraban en la puerta porque llevar palomitas hubiera sido evidenciar que las sesiones nos están llamando casi más la atención por su intrahistoria, bueno sus historiones, que por ser una investigación de un caso de corrupción.

Y eso que la historia en sí está bien completa con sus presuntos enchufes. "A mí en ningún momento José Luis Ábalos me dijo 'oye te he enchufao", ha afirmado Claudia Montes. Eso sí, con responsabilidad. "Dice que se fue usted a leer a la biblioteca de Oviedo...", señalaba el juez. "No, fui a coger libros. En horario de trabajo y eran todos referentes a los trenes. Quería saber todo lo referente a los trenes", respondía ella.

Aunque al ir a la biblioteca, los libros técnicos ferroviarios no estaban. Tampoco quería encontrar las palabras el hermano de Koldo, Joseba: "Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar".

Lo intentó, pero la incontinencia verbal acabó con él: "Sí, sí... es así, si la he visto. Tienes razón". Enchufes, conocidos desconocidos...y el dinero. El que según Carmen Pano consistió en "dos pagos de 45.000 euros cada uno" que llevó a la sede del PSOE donde un hombre desconocido lo recogía.

Aunque en esta historia faltaba por completarla Jessica Rodríguez, la exnovia de Ábalos, a la que su propio abogado preguntaba si su trabajo consistía en la "contraprestación económica a cambio de sexo". "No, soy dentista y estoy colegiada", aclaraba.

Dos no están si uno no quiere y aquí la más comprometida parecía ella: "Me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz. No cumplió las promesas que él me había hecho. Por él adopté un gato...". "¿Un gato?", susurraba extrañado Ábalos desde su sitio.

Libros de trenes, bolsas de dinero, historias de desamor y con gato o sin gato que no nos lo den por liebre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.