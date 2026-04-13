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Caso mascarillas

Patricia Úriz admite referirse como "puta 1" a la exmujer de Ábalos en sus mensajes con Koldo: "Mi relación con Carolina era bastante mala"

Los detalles La exmujer de Koldo ha aseverado que las mujeres a las que se refería como 'puta 2' o 'puta 3' eran "conocidas" de su exmarido sin especificar la identidad de las mismas.

Patricia Úriz, exmujer de Koldo GarcíaPatricia Úriz, exmujer de Koldo GarcíaEuropa Press
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El juicio por el caso mascarillas está dejando varias escenas curiosas respecto a algunas de las situaciones o conversaciones que se produjeron entre los protagonistas de la causa. Este lunes, Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, ha reconocido ante el tribunal que se refería a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, como 'puta 1'.

En un momento de su declaración, Úriz ha sido preguntada por las mujeres implicadas en el caso. Primero se le ha preguntado por la relación que tenía con Jéssica Rodríguez, a la que ha afirmado que conocía pero con la que no tiene relación: "La he visto un par de veces".

Y, aunque nadie se lo dijo, ha señalado que sí sabía que era la "amiga especial" del exministro: "Al principio no, pero uno aunque no diga nada que no es de mi incumbencia, ata cabos y sí". Eso sí, ha matizado que la primera vez que se la presentaron fue como "amiga del señor Aldama".

Posteriormente se le ha preguntado por Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, a la que ella se refería como 'puta 1' en las conversaciones que mantenía con Koldo García que la UCO ha registrado.

"Grabada no sé si estaba así, pero a veces me refería a ella cuando hablaba con Koldo, de lo que realmente estoy muy arrepentida de ello, pero mi relación con Carolina era bastante mala, como 'puta 1'. No estoy orgullosa", ha detallado.

Ahora bien, al ser preguntada por la 'puta 2' o 'puta 3' que también llegó a pronunciar en las conversaciones, se ha limitado a decir que eran "conocidas por Koldo" sin entrar en la identidad de las mismas: "Pero casi siempre era la 1 que era Carolina".

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