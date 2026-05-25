La investigación apunta a la secretaria de Zapatero como pieza "esencial" de la trama y le atribuye la generación de "documentación contable ficticia"

Gertrudis, la secretaria de Zapatero y posible tercer eslabón de la trama: llevaba su agenda y transmitía sus mensajes a Julito

Los detalles María Gertrudis Alcázar Jiménez habría tenido un papel clave dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias.

La investigación policial identifica a María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como una figura clave en una red de influencias ilícitas y generación de documentos contables ficticios. Operando desde la oficina de Zapatero, Alcázar Jiménez utiliza un correo electrónico central para coordinar actividades, transmitir instrucciones y crear una apariencia documental falsa. Junto a Cristóbal Cano, desempeña un papel crucial en la coordinación y elaboración de documentación que respalda las acciones de la red. La ubicación de la oficina sugiere que Zapatero podría haber estado al tanto de estas actividades. Durante el registro en su despacho, se incautaron dos teléfonos móviles de Alcázar.

La investigación policial sitúa a María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como pieza operativa "esencial" dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia.

Su actividad, según se señala en el sumario al que ha tenido acceso laSexta, se desarrolla desde la oficina utilizada por José Luis Rodríguez Zapatero, identificada como el "centro físico de coordinación y archivo del entramado", y desde la que María Gertrudis Alcázar Jiménez actúa como usuaria principal de una cuenta de correo electrónico que constituye el nodo central de comunicación interna de la organización.

La centralidad de este correo electrónico en la operativa, tal y como apunta la investigación policial, "resulta incuestionable", ya que desde ella "se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red", generando así documentación contable ficticia.

En este sentido, los correos electrónicos revelan que la secretaria de Zapatero, junto con Cristóbal Cano, desempeñan funciones de coordinación y elaboración de la documentación que sustenta las actuaciones de la red. Así, los intercambios realizados de correos muestran un "modus operandi estable y reiterado" que "confirma que la facturación no correspondía a una realidad económica efectiva, sino a la necesidad de generar un soporte documental ficticio".

Por otro lado, para los investigadores, la propia ubicación física de la oficina desde la que se gestiona la cuenta, vinculada directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, "refuerza la hipótesis de que este era conocedor de la operativa financiera desarrollada" y de que la cuenta constituía un instrumento esencial para la ejecución de los hechos investigados.

"Tercer eslabón" de la trama

Por todo ello, la investigación considera que María Gertrudis Alcázar Jiménez se encontraría en el tercer escalón "pero no por ello menos importante" de la trama, junto con Cristóbal Cano, ya que ellos "son los encargados de coordinar y dotar de cobertura formal la documentación que sustenta las actuaciones de la red organizada, esto es, los pagos emitidos y recibidos".

Y es que los correos electrónicos analizados por los investigadores ponen de manifiesto "que ese marco administrativo no constituye un mero espacio administrativo, sino que opera como un núcleo de emisión y recepción de órdenes, quedando constancia de las mismas a través de los soportes informáticos analizados".

Asimismo, cabe destacar que durante el registro policial en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz se han incautado dos teléfonos móviles pertenecientes a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, uno de uso personal y otro profesional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido