María Dolores Cospedal en la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña' en el Congreso

Los detalles La Audiencia Nacional ha rechazado imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, así como a su exmarido, Ignacio López del Hierro, y al representante legal del PP en la pieza 'Kitchen', relativa al presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, que se encuentra incluida en la macrocausa 'Tándem'.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso del PSOE en el que solicitaba que se citara a declarar como investigados en la pieza Kitchen del caso Tandem a la que fuera secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, al empresario Ignacio López del Hierro y al representante legal de dicha formación política.

En un auto, la Sala explica que el PSOE solicitó dichas declaraciones en base a la existencia de tres archivos de audio que fueron incorporados a la causa a través de un oficio policial y que, según los recurrentes, habían estado en el Juzgado Central Seis sin valoración judicial durante 2 años y 8 meses, con el riesgo de prescripción que ello supone.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran que las pretensiones planteadas por la acusación popular resultan procesalmente inviables y recuerdan que la posible relevancia penal de los audios aportados ya fue objeto de análisis en resoluciones anteriores, que descartaron la reapertura de actuaciones respecto de las personas mencionadas. Dichos audios contienen, fundamentalmente, conversaciones de Cospedal con el comisario Jose Manuel Villarejo.

El tribunal destaca que una parte sustancial de la argumentación del recurso perseguía, en esencia, incorporar dichas grabaciones a la pieza separada relativa al denominado caso 'Kitchen'. Sin embargo, apunta que esa causa ya ha sido enjuiciada y se encuentra pendiente de sentencia, por lo que no resulta posible reabrir la investigación ni efectuar nuevas valoraciones judiciales sobre esos hechos.

Explica que los audios en cuestión fueron considerados lo suficientemente relevantes como para abrir una pieza separada y fueron publicados en un medio de comunicación. "En consecuencia no puede afirmarse que fueron ocultos para la parte recurrente", aclara. Además, subraya que ya fue analizada su relevancia penal y se determinó que no procedía reabrir el procedimiento respecto de Cospedal y López del Hierro.

El tribunal considera que en el informe policial solo se analiza un audio nuevo emitido por RAC 1 los días 24 y 26 de marzo de 2026, pero los magistrados consideran que esta grabación "no tiene la consistencia y la relevancia penal suficiente para poder reabrir las actuaciones contra los investigados que menciona la entidad política recurrente".

Cospedal llegó a estar investigada en el caso Kitchen, si bien el juez acabó sacándola del procedimiento, en contra del criterio de la Fiscalía, al descartar que pudiera haber tenido un "liderazgo ideológico" en el supuesto espionaje a Bárcenas. Esta decisión fue avalada en varias ocasiones por la Sala de lo Penal.

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