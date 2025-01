Las trampas de M.Á.R., al descubierto: las pruebas de cómo retuerce su relato el jefe de gabinete de Ayuso

Este jueves, Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha dado una ronda de entrevistas en varios medios de comunicación tras su declaración en el Tribunal Supremo en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado por filtración de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Y en él, ha reproducido un relato lleno de trampas que reafirman su versión de los hechos.

En su paso por los diferentes medios, M.Á.R. ha retorcido su relato para que se caiga en las trampas de una versión que hace aguas. El primero de esos puntos en los que se cae su estrategia pasa por sostener que Alberto González Amador "no se ha declarado culpable de nada sino que ha sido su abogado".

"Nunca se ha declarado culpable de nada. Nunca lo ha hecho. Está en disposición de recurrir a la justicia. No es confeso de nada. Nunca ha confesado ser culpable", ha afirmado en la 'Cadena Cope'. No obstante, sí lo hizo. Concretamente lo hizo su abogado, su representante legal que habla en su nombre en el proceso judicial que tiene abierto. "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", afirmó en un correo al fiscal el letrado de González Amador. Así que la pareja de Ayuso sí ha reconocido los delitos a través de su abogado.

La segunda trampa de Miguel Ángel Rodríguez se encuentra en una intención de limitar el caso de la pareja de Ayuso a "un problema con Hacienda". "Ha tenido un problema con Hacienda de su empresa donde no están de acuerdo con dos facturas. El no se está aprovechando de un fraude", también ha asegurado en una entrevista.

Sin embargo, "un problema con Hacienda" se queda muy corto. Según la Fiscalía Provincial, y tal como admitió su abogado, González Amador defraudó 350.000 euros sumando los ejercicios de 2020 y 2021, lo que le ha supuesto la comisión de dos delitos fiscales.

El jefe del gabinete de Ayuso también ha participado activamente a la hora de manifestar una opinión que camufló de información. Difundió un tuit en el que aseguraba que la Fiscalía no llegó a un acuerdo con la defensa de González Amador porque hubo "órdenes de arriba" insinuando al Gobierno. En cambio, este jueves ha admitido que fue "una suposición" suya: "Eso es una opinión mía, una suposición, que ojo, aún sigue viva. ¿Por qué no se ha llegado ya a un acuerdo y se ha cerrado el caso?".

La respuesta a esta pregunta de Miguel Ángel Rodríguez es sencilla: porque no se puede. Una vez que Hacienda investiga y denuncia un fraude, el pacto solo puede llegar en el juicio. Es lo mismo que les pasó a Cristiano Ronaldo, a Messi o a Shakira, que tuvieron que acudir a los tribunales para cerrar el caso.

Y la última trampa de Miguel Ángel Rodríguez consiste en decir que no era mentira que el fiscal ofreció un pacto al abogado de González Amador porque es lo que ponía en el mail que él filtró. De nuevo lo que no cuenta es que aquello fue una respuesta del fiscal y que había un correo previo que prueba que fue el abogado de la pareja de Ayuso quien intentó pactar, es decir, que la historia era totalmente al revés: "Lanzo textualmente un email oficial firmado por el juez señor Salto y dicen que es mentira...entonces ya me contarás qué hay que hacer para no contar una mentira".

Pero a pesar de todas estas trampas de Miguel Ángel Rodríguez, él defiende que no difunde bulos, que no miente y que solo da información veraz: "Yo no doy bulos. Yo doy información certera, veraz y comprobable".