Miguel Ángel Rodríguez admite que hizo pasar por un hecho su opinión sobre que "el fiscal impide un pacto" al novio de Ayuso

El 13 de marzo, el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, afirmó tanto a la prensa como a través de redes sociales, que la fiscalía estaba impidiendo un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Pero lo que entonces era una afirmación rotunda que trataba de hacer pasar por hechos, hoy Rodríguez reconoce en una entrevista en Espejo Público que era una mera opinión. "Es una opinión mía, es una suposición", ha afirmado.

Lejos de retractarse vuelve a no decir la verdad. Porque intenta acusar al fiscal del caso, Julián Salto, de ceder a presiones al no cerrar un pacto con González Amador. "Estoy convencido de que hay una orden desde arriba porque había un ofrecimiento de pacto y todavía no se ha llegado al pacto. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 meses?", se pregunta.

Sin embargo, no es una cuestión de tiempo, sino de procedimiento, y ya lo vivieron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Shakira. Si Hacienda te abre una investigación y denuncia un fraude, el pacto solo puede llegar una vez se produce el juicio.

Y a pesar de que González Amador está acusado de cometer un fraude de 350.000 euros, Miguel Ángel Rodríguez lo defiende. "Es un hombre honorable que lleva muchos años siendo un directivo de empresa de mucho prestigio y que le ha pillado ahora una declaración de Haciendo en la que no está de acuerdo con dos facturas (…) pero es que hacienda le ha investigado además dos años en lo personal, simultáneamente. Está impoluto. Él en lo personal le ha declarado a hacienda todo perfectamente", explica Rodríguez intentando minimizar las irregularidades confesas de la pareja de Ayuso.

Y precisamente esa defensa mediante la manipulación y a través de las instituciones, es lo que sorprende al Gobierno. El ministro Óscar Puente lo ha calificado de "gravísimo". "Este era el asunto de un particular. El jefe de Gabinete filtra correos para defender a un particular además falseando los hechos, me parece gravísimo", recrimina el ministro de Transportes.

Y frente a él, la presidenta Ayuso ha cerrado filas con Rodríguez sean cuales sean sus métodos. "Mi jefe de gabinete tiene total libertad para defenderme y si el afectado le da vía libre no sé cual es el problema", asegura la popular insistiendo en que el único culpable del caso es el Fiscal General del Estado.