Recetas de resistencia: Yasmin Nasir y sus consejos para cocinar durante un genocidio

Más de 320.000 niños en Gaza enfrentan riesgo de desnutrición aguda debido al uso del hambre como arma de guerra por parte de Israel. Yamin Nasir, una chef jordana formada en París, busca ayudar desde lejos. Con un programa de cocina en televisión y millones de seguidores en redes sociales, enseña a los gazatíes a cocinar con lo poco que tienen. Sus recetas, adaptadas a la escasez, incluyen judías con hojas de cactus y tartas sin huevo ni azúcar. Nasir también muestra cómo hacer calefacciones improvisadas, demostrando que la resistencia puede ser más poderosa que cualquier ejército.

Aunque tiene casi tres millones de seguidores, los vídeos que está publicando están pensados para cocinar durante un genocidio: "Si tenéis pan seco, lavadlo, para que vuelva a estar como si estuviera fresco como si acabara de salir del horno".

"Si tenéis agua de garbanzos no lo tiréis, para que podamos hacer un sustituto del huevo", dice en otro vídeo. Con el bloque de alimentos israelí, Yasmin trata de recrear recetas sin prácticamente nada de harina o agua.

El resultado son judías hechas con hojas de cactus, tartas cocinadas sin huevo, sin azúcar y sin horno o patatas fritas a base de semolina y sin patata. Toda una hazaña que ha sido un destello de luz para Gaza y cuya respuesta conseguía emocionarla en directo en su programa de televisión.

"No me imaginaba que pudiera enseñarnos a cocinar cosas que no comemos desde el inicio de la guerra", narra una niña gazatí. Con ella aprenden cosas tan básicas como una calefacción a base de arena y piedras que retiene el calor durante cuatro horas.

Pero, sobre todo, han demostrado que la resistencia tiene mucho más poder que cualquier ejército.

