La trama habría ofrecido 50.000 euros a Carmen Pano para que mintiese sobre el dinero que llevó a Ferraz: "Esta se vende. Debemos saber comprar"

Los detalles El auto, al que ha tenido acceso laSexta, desprende de forma indiciaria que ese ofrecimiento se materializó, cuantificado en un importe de 50.000 euros y fue efectuado a través de Leticia de la Hoz Calvo.

Un auto de la Audiencia Nacional, al que ha accedido laSexta, revela que una trama intentó desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE ofreciendo 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que alterara su testimonio. Pano había declarado anteriormente haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. Ismael Oliver contactó a Leire Díez para negociar con Pano, sugiriendo que su testimonio era crucial. Tras recibir autorización de Díez, Oliver y Díez discutieron cómo "comprar" el testimonio de Pano, materializando la oferta de 50.000 euros a través de Leticia de la Hoz Calvo.

La trama presuntamente dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que mintiese sobre el dinero que llevó en bolsas a Ferraz.

El auto del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso laSexta, recoge este ofrecimiento de la trama a Carmen Pano, a quien llegaron a ofrecer 50.000 euros para "modificar o condicionar su declaración testifical".

El punto de partida de este punto es la declaración de Pano en sede policial en la que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. Tras ser citada para volver a declarar, Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez para advertirla de que esa declaración era "importante" y que era necesario negociar con Pano. "Es importante y, si queréis, lo negocio yo", dijo Oliver a Díez, que contestó: "Negócialo. Si puedes, hazlo".

"Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como "negociación", evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su "compra": "Esta se vende. Debemos saber comprar", se detalla en el auto.

Así, el auto desprende de forma indiciaria que ese ofrecimiento se materializó, cuantificado en un importe de 50.000 euros y fue efectuado a través de Leticia de la Hoz Calvo.

La empresaria hizo entregó 90.000 euros en Ferraz

El pasado 9 de abril, la empresaria Carmen Pano confirmó ante el Tribunal Supremo que le llevó dinero al empresario Víctor de Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas. En su declaración, confirmó que le llevó efectivo a su despacho en Alfonso XIII: dos pagos de 45.000 euros en Ferraz.

En su declaración, dijo que la primera vez fue en taxi y la segunda le llevó el chófer Álvaro Gallego, quien aseguró ante el Tribunal Supremo que Pano llevó unas bolsas con tacos de billetes a la sede del PSOE. El testigo explicó, como ya ha hecho en varias ocasiones, que llevó a la empresaria en su coche a las inmediaciones de la sede del PSOE "para transportar una bolsa con billetes".

Una bolsa en la que, según él, no sabe cuánto dinero llevaba, pero sí que supo que "había tacos de billetes" porque lo vio "de reojo"; aunque, aseguró, ella no le dijo si llevaba "dinero o caramelos". Era una bolsa de plástico transparente abierta y metida en otra de cartón "color tierra" y con dos asas que, según la versión de Carmen Pano guardaba 45.000 euros en efectivo. La empresaria sostiene que hizo otra entrega de la misma cantidad otro día.

El origen de la trama

La reunión que mantuvieron, entre otros, Santos Cerdán y Leire Díez durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras su 'carta a la ciudadanía' por la apertura de la causa del juez Juan Carlos Peinado contra su mujer, Begoña Gómez, es el origen de la presunta trama de Leire Díez.

En el auto del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso laSexta, explica que el 26 de abril de 2024 tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE en Ferraz en la que estuvieron presentes Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, el empresario Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, entre otros. Dos días antes, el presidente del Gobierno publicó esa 'carta a la ciudadanía' en la que iniciaba un periodo de reflexión tras la apertura de la causa contra su mujer.

Un día después de esa carta, el 25 de abril, Leire Díez envió un mensaje al expresidente de la SEPI Vicente Fernández en el que le decía que se dirigía "de urgencia a Madrid". "Me ha mandado Santos [Cerdán] ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", añade en ese mensaje.

El auto habla de acciones coordinadas por Leire Díez con el "objetivo de obstaculizar de manera sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del Gobierno y del PSOE, al frente de los cuales se sitúa el que en ese momento era su secretario de organización Santos Cerdán".