El tenso encuentro entre Toñi, víctima de la DANA, y Salomé Pradas a la salida del juzgado: "Mataste a mi hija y a mi marido"

El contexto A la salida del juzgado de Catarroja, donde Salomé Pradas y José Manuel Cuenca han protagonizado un careo a petición de la jueza, la exconsellera se ha acercado a los familiares de las víctimas de la DANA, quienes, entre gritos, le reprochaban haberles "arruinado la vida".

Salomé Pradas, consellera de Interior el día de la tragedia de la DANA, y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, han sido citados este lunes en el juzgado de Catarroja en un careo para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las anteriores declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia.

A la entrada a los juzgados, ambos han sido recibidos por varias decenas de familiares de víctimas de la DANA a gritos de "asesinos", portando carteles donde podían leerse: "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia" o "Menos mentiras y memoria, justicia, reconstrucción".

Sin embargo, a la salida de ese careo, y fuertemente escoltada, Pradas se ha acercado a los familiares de las víctimas de la DANA para dialogar con ellos. Entre gritos y abucheos, la exconsellera ha tenido un momento muy tenso con uno de los familiares, con Toñi García, que perdió a su hija y a su marido en la tragedia.

"Matasteis a mi familia. ¿Qué me dices? Por inútil. Porque te vino grande el puesto. Porque has encubierto a Mazón. ¿Y te atreves a darme la mano?", le decía Toñi entre lágrimas, visiblemente emocionada.

Pradas trataba de salir del paso diciéndole: "Te entiendo", pero Toñi contestaba con una frase demoledora que refleja el inmenso dolor que viven los familiares de las víctimas. "No, no me entiendes, mataste a mi hija y a mi marido".

De fondo, se podían oír otros gritos de familiares de víctimas que, destrozados, le decían a la ya exconsellera: "Nos has arruinado la vida", "Llevas a las espaldas a 231 personas" o "Te queremos ver en prisión".

Pradas, a Rosa Álvarez (Asociación de víctimas mortales 29-O): "He dicho la verdad"

Antes de ese encontronado con las víctimas, Pradas ha atendido a los periodistas y después se ha acercado a dónde se encontraban las víctimas y ha mantenido una pequeña charla con Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O.

"He dicho siempre la verdad y hoy he querido contar todo y lo he contado", ha asegurado Pradas, quien ha afirmado que está todos los días con las familias de las víctimas y que ha "hablado de más cosas del objeto del careo" por ellas.

"Lo he aportado todo por vosotras", ha manifestado la exconsellera, quien ha pedido a los familiares que le escuchen y ha quedado con Rosa Álvarez en hablar.

Encuentro entre Salomé Pradas y Rosa Álvarez

Álvarez, por su parte, ha dicho que no habrá ningún problema en hablar con ella, pero le ha instado a decir la verdad de lo que ocurrió el 29 de octubre y a no cargar ella "con toda la responsabilidad".

"Su responsabilidad es suya, nadie se la va a quitar, pero la responsabilidad es compartida porque ese día, esa tarde en concreto, Cuenca era la correa de transmisión entre Carlos Mazón y ella", ha manifestado ya Álvarez a los periodistas, y que recoge EFE. "Cuenca y Mazón fueron los responsables de que no se confinara", ha afirmado, sentenciendo que Pradas "no estaba capacitada para tener esa Conselleria" y "tenía miedo de tomar decisiones por sí misma".

A su juicio, el acercamiento de la exconsellera responde a una voluntad de "hacerse la víctima" y estaba "preparado". Además, ha dicho que ni está a favor ni le gustan los insultos y que lo que quiere es que "pague donde tiene que pagar, que es en el juzgado, en los tribunales y luego en prisión".

